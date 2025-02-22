США можуть заборонити доступ до Starlink в Україні: чи вплине це на зв’язок на фронті

Сполучені Штати обговорюють можливе припинення доступу для українців до ​​супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска

Навіть якщо Сполучені Штати Америки припинять доступ для українців до ​​супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, це катастрофічно не вплине на зв’язок на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«Через новини про Starlink точно не треба казати «пропало все». По-перше – не відключають. По-друге – є альтернативні речі, які на фронті працюють», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що американські дипломати, які наполягають на підписанні угоди щодо корисних копалин України, обговорють можливе припинення доступу для українців до ​​супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска.

Повідомляється, що продовження доступу України до Starlink було піднято під час обговорень між офіційними особами США та України після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра Бессента щодо угоди про корисні копалини.

Також зазначається, що питання Starlink також обговорювали під час зустрічі спецпредставника Трампа Кіта Келлога та президента Володимира Зеленського. Тоді ж Україну попередили, що послугу заборонять, якщо не буде досягнуто угоди щодо рідкоземельних мінералів.

Раніше ми писали, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.