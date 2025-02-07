Підвищення податків не збільшує доходи, а лейбористи у Британії не можуть розв’язати питання

Telegraph: Британія все швидше рухається до нежиттєздатності

Велика Британія опинилася на межі банкрутства, можливі способи поповнення бюджету лише ускладнюють ситуацію. Про це повідомив у статті для Telegraph британський політик Девід Фрост. За його словами, канцлер казначейства Рейчел Рівз на тлі аудиту видатків бюджету змушена піти на переговори з Управлінням бюджетної безпеки.

«Виходу немає. Підвищення податків не збільшить доходи, а лейбористи не можуть стимулювати економічне зростання або скоротити витрати», – написав Фрост.

Політик зазначив, що бюджетний план казначейства застарів менш ніж за три місяці. Дефіцит бюджету може становити 20 млрд фунтів стерлінгів. Підвищення податків спровокує рецесію, а скорочення бюджетних видатків не оцінять виборці. Значні законодавчі зміни «приведуть до непередбачених наслідків», – попередив політик.

Протягом наступних шести тижнів буде багато дискусій щодо цих цифр, запевняє він. «Незважаючи на те, що вони важливі, у певному сенсі вони не мають значення. Важлива загальна картина. І ця картина полягає в тому, що країна (Велика Британія, – «Главком») все швидше рухається до нежиттєздатності: тобто ми повільно руйнуємося».

ВВП на душу населення у Великій Британії стрімко падає через неконтрольовану імміграцію, високі ціни на паливо та постковидний економічний шок. Для казначейства єдиним варіантом залишаються позики. Але постійне підвищення держборгу, податкового навантаження та бюджетних видатків підводять економіку до прірви. Через тиск з усіх боків канцлерка буде змушена вдаватися до напівзаходів, відкладаючи неминуче, вважає Фрост. На його думку, Рівз залишається розраховувати лише на те, що «боргова бомба вибухне після її відставки».

Нагадаємо, стрімке зростання попиту на золото в Сполучених Штатах Америки створило значний дефіцит цього дорогоцінного металу на лондонському ринку. Інвестори активно скуповують золото через побоювання щодо можливих торговельних мит у США, що призвело до нестачі металу в Лондоні.