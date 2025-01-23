Мексика будує тимчасові притулки для депортованих осіб з США

Уряд Мексики заявив, що готовий до можливості масової депортації

Мексиканська влада почала будівництво гігантських наметів у місті Сьюдад-Хуарес, щоб підготуватися до можливого напливу мексиканців, депортованих згідно з указом президента США Дональда Трампа про масову депортацію. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що тимчасові притулки в Сьюдад-Хуаресі зможуть розмістити тисячі людей. Намети будуть готові вже за кілька днів. Влада забезпечить депортованих мексиканців їжею, тимчасовим житлом, медичним обслуговуванням і допомогою в отриманні документів. Уряд також планує мати парк автобусів, готових транспортувати мексиканців із центрів прийому назад до їхніх рідних міст.

У повідомленні йдеться, що Трамп пообіцяв здійснити найбільшу депортацію в історії США, яка вивезе мільйони іммігрантів. Однак операція такого масштабу, ймовірно, займе роки і буде дуже дорогою. Оскільки майже п'ять мільйонів мексиканців проживають у Сполучених Штатах без дозволу. Багато з них походять із центральних і південних районів Мексики, охоплених насильством і бідністю.

Уряд Мексики заявив, що готовий до можливості масової депортації. Але прихильники імміграції мають сумніви, побоюючись, що поєднання масових депортацій і заходів Трампа щодо запобігання в’їзду мігрантів до США може швидко наситити мексиканські прикордонні міста.



«Мексика зробить усе необхідне, щоб подбати про своїх співвітчизників, і виділить усе необхідне для прийому тих, хто репатріюється», – заявила міністр внутрішніх справ Мексики Роза Іцела Родрігес.

Однак враховуючи повільне економічне зростання, прогнозоване цього року, Мексиці може бути важко прийняти мільйони мексиканців, депортованих зі США, а значне падіння грошових переказів може спричинити «серйозні економічні збої» в містах і селах по всій країні, які залежать від такого доходу.

Нагадаємо, що у середу, 22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів. Відомо, що Трамп доручив Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту депортувати тих, хто нелегально потрапив у США через південний кордон.

Американський лідер неодноразово говорив про те, що планує боротися із нелегальною міграцією. ЗМІ повідомляють, що міграційна та митна служби США розпочали затримання нелегальних мігрантів по всій країні для їхньої депортації.