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Пісторіус розповів, коли відбудеться наступний «Рамштайн»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Пісторіус розповів, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
За словами Пісторіуса, захід відбудеться за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції
фото: president.gov.ua/Офіс президента

25-те засідання Контактної групи з оборони України відбулося 9 січня

Учасники Контактної групи з підтримки оборони України домовилися зустрітися наступного разу в Брюсселі за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде 14-16 лютого. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє «Укрінформ».

«Ми в четвер зранку домовилися в Рамштайні з Остіном та групою пʼяти, що наступна зустріч Контактної групи з питань підтримки України має відбутися, як завжди, за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції в Брюсселі, коли там зберуться міністри оборони НАТО», – сказав він.

Глава Міноборони Німеччини зауважив, що для Контактної групи звична справа зустрічатися один раз у Рамштайні, а потім у Брюсселі.

«Що буде після цього – ми не знаємо, це залежатиме від нової адміністрації у Вашингтоні. Побачимо», – каже він.

Нагадаємо, у Німеччині на авіабазі «Рамштайн» 9 січня після кількамісячної перерви провели 25-те засідання Контактної групи з оборони України. Міністр оборони США Ллойд Остін, який очолив своє останнє засідання у форматі «Рамштайн», оголосив пакет допомоги вартістю в близько $500 млн.

Майбутнє «Рамштайну» невідоме, оскільки обраний президент США Дональд Трамп не заявляв, чи продовжить він керувати американською групою після інавгурації 20 січня.

Сьогодні Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За словами Зеленського, у розмові увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю.  

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Теги: Німеччина Міноборони військова допомога Дональд Трамп

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