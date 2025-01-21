Трамп на інавгураційному балі розрізав торт шаблею та згадав Кім Чен Ина

Трамп нарізав шаблею торт на військову тематику. Так він робив і під час першої інавгурації у 2017 році

У 2017 році торт для Трампа був доволі високим, із зірковими декораціями. У 2025 – у формі стандартного прямокутника із літаком

Після інавгурації Дональда Трампа у Вашингтоні було заплановано три традиційні бали: Бал головнокомандувачів, Бал свободи та Бал благодійників. Так, на Балу головнокомандувачів Трамп розрізав торт шаблею та станцював із дружиною Меланією. Про це повідомляє Fox News.

На Балу головнокомандувачів новий американський президент мав коротку промову. Під час неї він звернувся до солдатів, дислокованих у Південній Кореї, зі словами «Гей, як справи Кім Чен Ин?», що викликало сміх в аудиторії.

Опісля подружжя Трампів станцювало під бойовий гімн Республіки 1861 року разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом та другою леді Ушею Венс.

Після цього новий президент США шаблею нарізав пиріг на військову тематику.

фото: скриншот відео

фото: скриншот відео

Згодом розпочалися музичні виступи, в тому числі гурту кантрі-музики Rascal Flatts і кантрі-співака Паркера Макколлума. Захід пройшов у конференц-центрі Уолтера Вашингтона, який призначений для військовослужбовців.

До слова, у 2017 році торт на інавгураційному балі Дональда Трампа був зовсім іншої форми, аніж цьогоріч. До того ж американці тоді відмітили, що він був на дивовижу схожий на інавгураційній торт Барака Обами.

фото з відкритих джерел

Нагадаємо, чорно-білий танець Трампа із дружиною замилував соцмережі. 54-річна перша леді вразила присутніх, коли вийшла в ефектній чорно-білій сукні без бретелей та у білих туфлях на високих підборах. Образ доповнив чорний чокер з елегантною брошкою, що нагадувала квітковий букет.

Повідомляється, що сукню розробив Ерве П’єр, той самий кутюр’є, який створив для Меланії бальну сукню на інавгурації 2017 року. Тоді це була сукня з крепу молочного відтінку та прикрашена цікавою деталлю спереду та тонким червоним ремінцем на талії.

До слова, розкішний капелюшок, який прикрашав стильний образ першої леді США Меланії Трамп під час інавгураціїї її чоловіка, 47-го президента США Дональда Трампа, був у центрі уваги і став предметом для жартів та мемів у соцмережах.