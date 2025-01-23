На північ від Лос-Анджелеса спалахнула лісова пожежа: люди вимушені евакуюватись

Майже 19 тисяч людей зобов'язані були залишати свої помешкання, внаслідок пожежі

На північ від Лос-Анджелеса спалахнула лісова пожежа, яка поширилась на 20 квадратних кілометрів, та продовжує охоплювати території. Поо це пише Reuters.

Через пожежу Хьюз, що сталась в районі озера Кастейк в окрузі Лос-Анджелес, люди вимушені евакуюватись. За словами офіційних осіб округу Лос-Анджелес, майже 19 тисяч людей, що дорівнює всьому населенню громади Кастейк, зобов'язані були залишати свої помешкання. Ще 16 тисяч жителів попередили про евакуацію.

Гелікоптери вичерпали воду з озера, щоб скинути її на вогонь. Міждержавна автомагістраль 5, що пролягає з півночі на південь, була закрита в районі пожежі через погану видимість.

Раніше повідомлялося, що Лос-Анджелесом пройшовся вогняний торнадо.

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. Особливо обов'язкова евакуація була введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру. За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів.

Пожежі, що спалахнули 7 січня, спалили територію розміром майже з Вашингтон, округ Колумбія. Внаслідок пожеж загинуло 28 людей, пошкоджено та знищено майже 16 000 будівель. За словами офіційних осіб округу Лос-Анджелес, у певний момент 180 тисяч людей отримали наказ про евакуацію.