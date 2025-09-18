Головна Світ Політика
Меланія Трамп порушила королівський протокол під час візиту до Великої Британії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Меланія Трамп порушила королівський протокол під час візиту до Великої Британії
Фіолетовий капелюх першої леді з широкими полями закривав більшу частину її обличчя
фото: Getty Images

Подружжя Трампів зустріли принц Вільям і принцеса Уельська Кейт Міддлтон

Перша леді США Меланія Трамп під час державного візиту до Великої Британії прибула до Віндзора в елегантному вбранні від Christian Dior Haute Couture. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hello.

Разом із Дональдом Трампом Меланія прилетіла гелікоптером, їх зустріли принц Вільям і принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Медіа звернули увагу, що Меланія Трамп порушила королівський протокол, оскільки не зробила реверанс перед Кейт Міддлтон і королевою Каміллою.

Меланія Трамп порушила королівський протокол під час візиту до Великої Британії фото 1
фото: Aaron Chown/Reuters

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги. Крім того, Дональд Трамп випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.

Зокрема, король Великої Британії Чарльз ІІІ під час бенкетної процесії зробив важливу заяву щодо підтримки України. «Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми з союзниками єдині у підтримці України, щоб стримати агресію та зберегти мир», – заявив король.

