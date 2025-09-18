Меланія Трамп порушила королівський протокол під час візиту до Великої Британії

Подружжя Трампів зустріли принц Вільям і принцеса Уельська Кейт Міддлтон

Перша леді США Меланія Трамп під час державного візиту до Великої Британії прибула до Віндзора в елегантному вбранні від Christian Dior Haute Couture. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hello.

Разом із Дональдом Трампом Меланія прилетіла гелікоптером, їх зустріли принц Вільям і принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Медіа звернули увагу, що Меланія Трамп порушила королівський протокол, оскільки не зробила реверанс перед Кейт Міддлтон і королевою Каміллою.

фото: Aaron Chown/Reuters

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги. Крім того, Дональд Трамп випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.

Зокрема, король Великої Британії Чарльз ІІІ під час бенкетної процесії зробив важливу заяву щодо підтримки України. «Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми з союзниками єдині у підтримці України, щоб стримати агресію та зберегти мир», – заявив король.