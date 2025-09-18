Експертка з мови тіла проаналізувала взаємодію Трампа і короля Чарльза під час офіційної зустрічі

Король Чарльз III та Трамп оглядають почесну варту під час візиту до Віндзорського замку 17 вересня 2025 року

Королева Камілла виглядала менш комфортно, і її мова тіла могла свідчити про деяку напругу через політичну роль

Король Чарльз ІІІ і президент США Дональд Трамп вважають один одного «рівними», тоді як один із членів королівської родини відчуває «незручність». Про це для Daily Mirror розповіла експертка з мови тіла Керолайн Гойдер, передає «Главком».

За словами Гойдер, хоча королівська родина продемонструвала професіоналізм і ввічливість, один із її членів виглядав менш комфортно. Гойдер зазначила, що під час цієї зустрічі король Чарльз і Дональд Трамп вели себе так, ніби вважають один одного рівними, зокрема під час візиту до варти, коли Трамп йшов попереду короля, що було незвично для протоколу.

«Цікаво було відзначити, що Трамп йшов попереду Чарльза, оглядаючи варту; Чарльз йшов позаду. Трамп не дозволив би покійній королеві йти за ним так. Цікаво, що він не дочекався короля, навіть не глянув на Чарльза», – йдеться у повідомленні.

За її словами, Трамп виглядав цілком впевнено в цьому середовищі, віддаючи честь гімну США, і здавалося, що він відчуває себе вдома серед цієї помпезності. Натомість королева Камілла виглядала менш комфортно, і її мова тіла могла свідчити про деяку напругу через політичну роль, яку вона змушена була виконувати.

Гойдер також відзначила, що, хоча всі члени королівської родини вели себе професійно, поведінка Трампа показала, що він вважає короля Чарльза рівним собі. Наприкінці зустрічі, коли вони йшли разом, їхня взаємодія виглядала більш невимушеною, підтверджуючи цей висновок.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги.

Крім того, Дональд Трамп випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.

До слова, активісти британської ініціативи «Усі ненавидять Ілона» продовжили свої акції проти президента США Дональда Трампа на тлі його візиту до Великої Британії. Вони розгорнули банер з зображенням Джеффрі Епштейна на сходах Віндзорського замку, щоб «зіпсувати візит Трампа».