Трамп в гостях у Чарльза III: отримав подарунки і відмовився від королівських простирадл

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Фото: Doug Mills, AP

Трамп отримав почесті та обмінявся подарунками з королем Чарльзом

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп здійснили офіційний візит до Великої Британії, де їм були надані королівські почесті. Подружжя прибуло гелікоптером до Віндзорського замку, де їх зустріла королівська родина. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Візит супроводжувався пишністю та величчю. Після прибуття Трамп із дружиною поклали вінок до гробниці королеви Єлизавети II. Король Чарльз III, королева Камілла, принц Уельський Вільям та його дружина принцеса Кейт привітали американських гостей.

 

Обмін подарунками

Король Чарльз III подарував Трампу книгу у шкіряній палітурці, присвячену 250-річчю Декларації незалежності США, а також британський прапор, який майорів над Букінгемським палацом у день другої інавгурації Трампа. Меланія Трамп отримала срібну емальовану чашу та сумочку.

У відповідь Дональд Трамп подарував королю копію меча президента Ейзенхауера, що символізує союз між США та Великою Британією під час Другої світової війни. Королева Камілла отримала від Трампа брошку у вигляді квітки від Tiffany з діамантами та рубінами.

Увечері 17 вересня у 900-річному замку відбулася урочиста вечеря, на яку були запрошені офіційні особи, друзі та союзники Трампа.

Президент Трамп у Віндзорському замку в середу на державному бенкеті
Президент Трамп у Віндзорському замку в середу на державному бенкеті
The New York Times

«Почесний гість сидів посеред столу, у білій краватці, виглядаючи щасливішим, ніж будь-коли. До нього ставилися як до короля, і справжній король ставився до нього приязно. Державна вечеря, яку король Карл III влаштував для президента Трампа в середу ввечері у Віндзорському замку, здавалася новою вершиною для Трампа: блискучою демонстрацією того, як можновладці перевершують самих себе, щоб отримати (або залишитися) на боці президента, другий термін якого ознаменувався демонстраціями грубої влади», – йдеться у статті.

Понад 150 осіб були присутні на державній вечері разом із королем Чарльзом III та президентом Трампом
Понад 150 осіб були присутні на державній вечері разом із королем Чарльзом III та президентом Трампом
Wpa

«Зв’язок між нашими двома народами справді надзвичайний», – сказав Чарльз у своїй промові на прийомі на честь Трампа. «Оновлюючи наш зв’язок сьогодні ввечері, ми робимо це з непохитною вірою в нашу дружбу та нашу спільну відданість незалежності та свободі».

Як зазначає видання, мета Великої Британії зрозуміла: королівська родина працювала в тандемі з британським урядом, обдаровуючи президента увагою та почестями в середу, щоб він міг бути більш поступливим у переговорах з найстарішим союзником Америки під час своєї дипломатичної зустрічі з прем'єр-міністром у четвер.

Особливі вимоги
 

Як повідомляє The New York Times, для подружжя Трампів підготували комплекти білизни з тонкої єгипетської бавовни, проте президент США відмовився від них. Помічники Трампа привезли з собою постільну білизну з США. Після нічного перебування у Віндзорському замку президент США мав зустрітися з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Нагадаємо, як пише Reuters, ця розкішна подія поєднала британські та американські смаки, створивши неповторну атмосферу для важливих гостей.

До слова, король Великої Британії Чарльз ІІІ під час бенкетної процесії  зробив важливу заяву щодо підтримки України. «Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми з союзниками єдині у підтримці України, щоб стримати агресію та зберегти мир», –заявив король.

Раніше президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги. 

Крім того, Дональд Трамп випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.

