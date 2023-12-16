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У Києві чутно вибухи: працює ППО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві чутно вибухи: працює ППО
фото з відкритих джерел

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу, варто пройти в укриття

У Києві під час повітряної тривоги працюють українські сили протиповітряної оборони. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. 

«У столиці працює ППО. Ще одна група БПЛА рухається в бік Києва», – зазначив мер міста.

Згодом, о 0:07, він повідомив, що роботу ППО чутно на лівому березі столиці в Дарницькому районі та закликав перебувати в укриттях.

У Києві триває повітряна тривога через загрозу дронів. О 0:04 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для Київської області. Станом на момент публікації карта тривог має такий вигляд:

У Києві чутно вибухи: працює ППО фото 1

Нагадаємо, увечері 15 грудня в Україні оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили попередили про запуск ударних дронів. О 23:30 тривогу оголосили в Києві.

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу, варто пройти в укриття.

Теги: вибух Віталій Кличко укриття тривога

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