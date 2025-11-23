Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року
Нині триває 1369-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці

За минулу добу відбулося 162 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 42 авіаційних ударів, скинувши при цьому 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 4582 обстріли, з них 97 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6152 дрони-камікадзе.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири гармати, пункт управління безпілотними літальними апаратами та реактивну систему залпового вогню російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося 19 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, а також здійснив 148 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року фото 2

Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Вовчанська, Лиману та Синельникового.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року фото 3

Відбулося сім атак окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року фото 4

Ворог атакував двічі, намагаючись просунутися поблизу населеного пункту Новоселівка.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року фото 5

Наші захисники відбили десять штурмів окупаційних військ у районах Серебрянки, Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Дронівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року фото 6

Наші оборонці успішно відбили один ворожий штурм у напрямку населеного пункту Костянтинівка.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року фото 7

Ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Щербинівка, Яблунівка, Іванопілля, Степанівка та в напрямку населеного пункту Миколайпілля.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року фото 8

Відбулося 40 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Покровськ, Рівне, Звірове, Новопавлівка, Молодецьке, Дачне та Філія.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року фото 9

Сили оборони зупинили 16 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Соснівка, Вербове, Привільне, Березове, Степове, Красногірське, Олексіївка, Єгорівка та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року фото 10

Українські воїни відбили 18 атак окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Гуляйполе, Малинівка, Високе.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року фото 11

Ворог тричі намагався просунутися вперед на позиції наших підрозділів у районах Малої Токмачки, Приморського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року фото 12

Агресор здійснив три безрезультатні спроби наблизитися до позицій українських підрозділів поблизу Антонівського мосту.

 Нагадаємо, триває 1369-й день повномасштабної війни в Україні.

