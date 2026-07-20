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«Ми не залізні». Засновник Gulagu net оголосив про припинення роботи

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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«Ми не залізні». Засновник Gulagu net оголосив про припинення роботи
фото з відкритих джерел
Володимир Осєчкін заявив про закриття Gulagu net

Проєкт працював з 2011 року

Правозахисний проект Gulagu Net офіційно завершує свою роботу. Як заявив його засновник, Володимир Осєчкін, таке рішення було ухвалено «з урахуванням нових реалій» та небажанням «генерувати нові та додаткові ризики» як антивоєнно налаштованим росіянам, так і тим, «хто вимушено залишив країну і за її межами намагався хоча б щось робити», пише «Главком» з посиланням на Facebook Осєчкіна.

«Ми не залізні. Ми не персонажі зі старовинних та релігійних книг та писань. Ми – люди. Найпростіші. У яких є совість і душа, мізки та серце. І у яких все менше сил, ресурсів та перспектив», – сказав він. 

Він заявив, що учасників проєкту «довго тиснули і цькували», випускаючи проти них «тонни наклепу» , блокували їм рахунки і «без підстав відкрито дискримінували» .

«Суди навіть у Європі роками тягнули наші позови до наклепників без рішень та очевидних точок над i,» – заявив Осєчкін.

За його словами, навіть серед тих росіян, які виїхали, спецслужби та «корисні ідіоти» влаштовують «гризню, хейт і буллінг» , а найбільших опонентів Кремля взагалі можуть вбити.

Торік у жовтні Осєчкін заявив, що у Франції запобігли замаху на нього. Антитерористична прокуратура заарештувала чотирьох підозрюваних у підготовці замаху на життя російського опозиціонера, який живе в країні, не називаючи його імені. Пізніше французькі ЗМІ повідомили, що йшлося саме про нього Осєчкіна. 

У 2022 році в інтерв'ю «Главкому» Осєчкін заявляв, що проєкт отримав аудіо та відеоматеріали контррозвідки ФСБ. За його словами, публікація таких матеріалів необіхдна для того, щоб «ті люди, які зараз проходять службу, реально розуміли, що там нагорі твориться, що там зовсім не та картинка, яку пропаганда малює.»

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Теги: прокуратура пропаганда Facebook

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