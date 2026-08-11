Російський «шахед» залетів у Молдову під час атаки на Одещину

Дрон РФ залетів у Молдову та за хвилину повернувся в Україну

Дрон увійшов у повітряний простір Молдови через район села Приозерне Слободзейського району

Ввечері 10 серпня російський безпілотник порушив повітряний простір Молдови під час атаки РФ на Одеську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

БпЛА зайшов із боку України, пролетів над територією Молдови та за хвилину повернувся в Україну. За даними Служби повітряних операцій Національної армії Молдови, о 23:41 радари зафіксували об'єкт, який рухався з боку села Степанівка Одеської області. Дрон увійшов у повітряний простір Молдови через район села Приозерне Слободзейського району.

О 23:42 безпілотник залишив повітряний простір Молдови та полетів у напрямку України – північніше Степанівки.

У Міноборони Молдови зазначили, що за характеристиками апарат був схожий на російський «Герань-3» – реактивний варіант Shahed-238.

Приблизно в цей самий час українські Повітряні сили повідомляли про рух реактивного ударного безпілотника в Одеській області поблизу населених пунктів неподалік кордону з Молдовою.

Це вже не перший випадок, коли російські ударні дрони під час атак на Україну залітають у повітряний простір Молдови. Нещодавно у Кагульському районі Молдови було виявлено фрагменти російського безпілотника «Герань-2».