Башара Асада засуджено до смертної кари

Вирок Башару Асаду наразі має заочний характер, оскільки він перебуває за межами Сирії

Сирійський суд 11 серпня заочно засудив колишнього президента країни Башара Асада до смертної кари. Вирок пов'язаний із воєнними злочинами та злочинами проти людяності, скоєними під час багаторічної громадянської війни в Сирії. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

Разом із Башаром Асадом до смертної кари заочно засудили його брата Махера Асада. Смертний вирок також отримав Атеф Наджиб – двоюрідний брат колишнього президента та колишній керівник політичної безпеки в провінції Дераа. Саме жорстоке придушення протестів у Дераа у 2011 році стало одним із поштовхів до повстання, яке переросло у громадянську війну.

Атеф Наджиб був присутній у суді під час оголошення вироку. Башар і Махер Асади перебувають за межами Сирії, тому рішення щодо них ухвалили заочно. Після падіння режиму в грудні 2024 року вони втекли до Росії, де, за повідомленнями ЗМІ, отримали притулок.

Башар Асад очолював Сирію з 2000 року, успадкувавши президентську посаду від свого батька Хафеза Асада. Він залишався при владі понад 24 роки.

Його правління завершилося у грудні 2024 року після стрімкого наступу сирійської опозиції. 8 грудня повстанці взяли під контроль Дамаск, після чого Асад залишив країну та вирушив до Росії.

Нагадаємо, Башар Асад був повалений внаслідок політичної кризи, яка переросла у війну. Режим Асада зіштовхнувся з численними протестами ще в 2011 році, що стало початком сирійської війни. Повстанці та протести, спочатку мирні, швидко переросли в збройний конфлікт, і країна розкололася на декілька ворожих таборів.

7 грудня 2024 року, після восьмиденного штурму столиці, Дамаск був захоплений силами Шаріату, що стали основною військовою силою після падіння Асада. Під тиском обставин Асад покинув країну та втік до Росії.

До слова, колишній сирійський диктатор Башар Асад, якому Росія надала притулок після повалення його режиму, нині веде закрите та розкішне життя в Москві. За даними західних ЗМІ, більшу частину часу він проводить за відеоіграми, вивченням російської мови та відновленням професійних навичок офтальмолога.