Посол Британії розповів, як Лондон може допомогти Україні з ППО

Британія готова лобіювати допомогу Україні

Велика Британія прагне допомогти Україні посилити протиповітряну оборону, однак не має систем Patriot, необхідних, зокрема, для перехоплення балістичних ракет.

Водночас Лондон готовий працювати з країнами, які мають запаси ракет PAC-3 або можливості їх виробництва. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон, пише «Главком».

За словами дипломата, питання посилення української ППО залишається одним із важливих напрямків допомоги. «Гадаю, що в питанні протиповітряної оборони Велика Британія прагне надати допомогу. З практичної точки зору це для нас дещо складніше, оскільки у нас у Великій Британії немає систем «Патріот»», – сказав він.

Кромптон пояснив, що британські системи протиповітряної оборони переважно розміщені на кораблях.

«Наші системи протиповітряної оборони здебільшого розміщені на кораблях у Північному морі, тож ці системи озброєння не можна перекинути», – зазначив посол.

Водночас Велика Британія вже допомагає Україні у сфері ППО, зокрема засобами малої дальності. Окремо дипломат звернув увагу на проблему захисту України від балістичних ракет. За його словами, для цього необхідні ракети PAC-3, однак світове виробництво таких боєприпасів поки не відповідає потребам.

«Особливою проблемою є балістичні ракети, для протидії яким потрібні ракети PAC-3, і, очевидно, глобальний контекст змінився через війну в Перській затоці. Світове виробництво ще не набрало необхідних обсягів», – пояснив посол.

Кромптон зазначив, що президент України Володимир Зеленський порушував це питання під час переговорів у Лондоні. «Президент говорив з нами про це в Лондоні, і я думаю, що ми, безумовно, будемо раді лобіювати наших друзів, щоб вони підтримали Україну, щоб ви не залишилися без захисту перед цією загрозою», – наголосив він.

За словами британського посла, допомогу Україні можуть надати інші держави, які мають необхідні запаси ракет PAC-3 або ліцензії на їх виробництво. «І це одне з тих питань, де інші гравці, які, можливо, мають запаси PAC-3 або ліцензії на їх виробництво, можуть надати більш ефективну допомогу. Але ми можемо з ними поговорити», – сказав Кромптон.

До слова, Фінляндія не планує передавати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot, оскільки це може поставити під загрозу власну обороноздатність країни.