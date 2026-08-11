Путін приїхав у Новосибірськ. Місто терміново відремонтували, а жителі отримали дивні заборони

Володимир Путін у ніч на 11 серпня прибув до Новосибірська

Востаннє президент РФ приїжджав до Новосибірської області у 2018 році

Російський диктатор Володимир Путін 11 серпня прибув до Новосибірська. До його приїзду місто поспіхом приводили до ладу: перекладали асфальт, ремонтували тротуари та фасади будинків, а також укладали газони. Про це пише «Главком» з посиланям на росЗМІ.

Однак на цьому підготовка до візиту президента РФ не завершилася. У день приїзду місцевим жителям рекомендували не виходити на вулицю під час проїзду кортежу Путіна, не підходити до вікон і не користуватися електронними та оптичними пристроями.

Подібні обмеження запровадили і для студентів Новосибірського державного університету, які залишилися в гуртожитках. Їм заборонили вільно пересуватися кампусом, а біля нових будівель навчально-наукового центру встановили огорожі.

Також у центрі Новосибірська та Академмістечку обмежили оренду електросамокатів. Поліцейські заздалегідь вишикувалися вздовж маршруту президентського кортежу – приблизно через кожні 50 метрів.

Путін має відвідати «Сибірське кільце джерела фотонів» у наукограді Кольцово та студентський кампус Академмістечка. Востаннє президент РФ приїжджав до Новосибірської області у 2018 році.

Тим часом у день візиту в центрі міста сталася пожежа. На Володимирівському узвозі загорівся приватний будинок, над містом здійнявся стовп чорного диму. На місце прибули рятувальники, медики та поліція.

Новосибірськ став п’ятим містом, яке Путін відвідав за останні 2,5 тижня, не враховуючи Москву та Санкт-Петербург. Раніше він побував у Казані, Іркутську, Омську, Красноярську та Улан-Уде.

До цього президент РФ кілька місяців майже не виїжджав у регіони. Джерела Financial Times в оточенні Путіна говорили, що він побоюється замаху та дедалі більше часу проводить у підземних бункерах, переважно займаючись війною проти України.