Польський депутат запропонував відправляти безробітних українців на війну

Опозиційна партія «Право і справедливість» захотіла депортувати частину чоловіків призовного віку

Депутат польської опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) Анджей Шливка підтримав пропозицію депортувати з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи. На його думку, вони могли б воювати за Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Ідею раніше озвучив депутат Європарламенту від PiS Тобіаш Бохенський. Йдеться про українських чоловіків віком від 25 до 60 років, які перебувають у Польщі та не мають там легального працевлаштування.

Пропозицію найбільшої опозиційної партії Польщі прокоментував заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик, який назвав такий план «вкрай неправдоподібним».

За його словами, українці, які перебувають у Польщі та не працюють, становлять незначну частину від загальної кількості громадян України в країні – близько 5%.

Шливка натомість заявив, що навіть такої кількості людей могло б вистачити для формування щонайменше бригади. «На наше переконання, навіть якщо це 5%, то це щонайменше бригада, якщо не дивізія людей, яких можна сформувати і які можуть воювати за свою країну», – відповів депутат PiS Анджей Шливка.

Ведучий поцікавився, хто саме мав би встановлювати особи таких українців і займатися їх пошуком.

«Для цього є польські служби. Думаю, ми хотіли б, сподіваюся, що і пан редактор також, а також наші глядачі хочуть, щоб ми знали, хто перебуває в Польщі нелегально або перебуває в Польщі, але не працює. Таких людей потрібно ідентифікувати, і навіть для нашої безпеки ці знання необхідні», – додав Шливка.

Політик пояснив свою позицію тим, що в інтересах Польщі – здатність України відбивати російські атаки. За його словами, зараз українська армія зіткнулася з нестачею військовослужбовців.

«Скажу це жорстко, там великий дефіцит солдатів. Там є реальна проблема, пов'язана з тими солдатами, яких, на жаль, не можуть сформувати», – заявив депутат PiS.

Шливка також заявив, що на питання можливої депортації громадян України потрібно дивитися з двох аспектів. Першим він назвав перебування у Польщі іноземців, які не працюють легально.

За його словами, йдеться також про тих, хто приїхав до Польщі не для того, щоб підтримувати польську економіку.

«Також тих, хто, як би це не називати, приїхав сюди до Польщі не для того, щоб підтримувати польську економіку, а приїхав до Польщі саме для того, щоб повернутися до стандартів 90-х років у Польщі», – додав Шливка.

Другим аспектом депутат назвав відносини Варшави та Києва. Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський намагається знайти новий формат польсько-українських відносин.

Шливка водночас відкинув твердження, що пропозиція PiS має антиукраїнський характер. «Наша пропозиція не є антиукраїнською, не є проукраїнською, вона є пропольською. На це потрібно дивитися саме з такої перспективи. Взагалі відносини з нашим східним партнером не повинні ґрунтуватися на якійсь агресії. Вони повинні ґрунтуватися на правді, повинні бути симетричними, повинні насправді будуватися на основі того, що ми хочемо реалізувати в межах певного порядку денного польсько-українських відносин», – підсумував політик.

Нагадаємо, наприкінці липня Євросоюз посилив правила захисту для українських чоловіків. Згідно з новими правилами, українці призовного віку, які не виконали військовий обов'язок, більше не зможуть отримати тимчасовий захист у країнах ЄС.