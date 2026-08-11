Головна Світ Політика
search button user button menu button

The War Zone: системи ППО охороняють Трампа під час гри в гольф (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
The War Zone: системи ППО охороняють Трампа під час гри в гольф (фото)
Під час гри Трампа в Бедмінстері поруч помітили американський комплекс Avenger
фото: Getty Images

Поки Трамп грає в гольф, поруч чергує комплекс ППО Avenger – американський комплекс ближньої ППО 

Під час гри президента США Дональда Трампа в гольф у його клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, журналісти помітили розгорнутий комплекс ближньої протиповітряної оборони Avenger. Фотографії та відео опублікувало The War Zone, пише «Главком».

На одному з кадрів Трамп грає в гольф, тоді як за огорожею на задньому плані видно AN/TWQ-1 Avenger. На іншому відео поруч із комплексом можна побачити радар AN/MPQ-64 Sentinel. За даними TWZ, це лише частина системи охорони президента – інші засоби, зокрема комплекси радіоелектронної боротьби, можуть залишатися поза межами кадру.

Avenger – американський комплекс ближньої ППО на шасі Humvee. Він використовує ракети Stinger і призначений для захисту від низьколітаючих повітряних цілей, зокрема безпілотників.

The War Zone: системи ППО охороняють Трампа під час гри в гольф (фото) фото 1

За даними TWZ, Білий дім 10 серпня підтвердив справжність фотографій. Водночас видання зазначає, що не всі засоби захисту президента можна побачити на фото – навколо Трампа також використовуються інші системи, зокрема засоби радіоелектронної боротьби.

Сам Трамп раніше жартував із військовими щодо розгорнутої поруч системи ППО. На відео, опублікованому Білим домом, він заявляв, що «не хвилюється через ракети та дрони», після чого військовий відповів, що ситуація перебуває під контролем.

Напередодні поблизу гольф-клубу президента США Дональда Трампа в окрузі Лос-Анджелес правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який фотографував і знімав на відео територію комплексу. 

Раніше стало відомо, що Служба безпеки президента США Дональда Трампа озброїлася броньованим гольф-каром після останнього замаху на політика.

Читайте також:

Теги: системи ППО гольф Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що допомога США - це інвестиція, а не благодійність
Інтерв’ю президента Зеленського для Лори Лумер: головні тези
24 липня, 21:37
Заяви президента України лунають на тлі повторюваних сигналів з Москви про небажання йти на реальні поступки
Президент України розкрив причину, чому Путін уникає перемовин про перемир'я
29 липня, 06:30
Наразі ліцензії на виробництво Patriot мають лише дві країни світу – Німеччина та Японія
Ліцензія на Patriot: конгресмени поквапили Трампа й Пентагон
3 серпня, 02:49
Росія витрачає на оборону 8% ВВП
Путін не бачить сенсу в переговорах – аналіз Foreign Affairs
3 серпня, 05:20
Російський Геленджик після успішного українського удару
«Дістали таки». Мадяр похвалився результатами «полювання» на російські цілі
9 серпня, 10:33
Президент наголосив, що відбудеться закупівля перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації
Системи ППО, винищувачі Rafale. Зеленський розкрив результати переговорів із Макроном
14 липня, 17:33
Леброн Джеймс неодноразово виступав проти Дональда Трампа
Трамп зробив скандальну заяву про Леброна Джеймса
25 липня, 18:09
Уражено комплекс С-400, що прикривав «палац» Путіна під Геленджиком
Палац Путіна залишився без захисту? Україна знищує ППО поблизу Геленджика
Вчора, 19:29
Українські дрони отримали 5 млн кадрів для навчання ШІ
Українські дрони навчилися самостійно знаходити цілі: як це працює
Сьогодні, 11:12

Політика

The War Zone: системи ППО охороняють Трампа під час гри в гольф (фото)
The War Zone: системи ППО охороняють Трампа під час гри в гольф (фото)
Польський депутат запропонував відправляти безробітних українців на війну
Польський депутат запропонував відправляти безробітних українців на війну
Башара Асада засуджено до смертної кари
Башара Асада засуджено до смертної кари
Путін приїхав у Новосибірськ. Місто терміново відремонтували, а жителі отримали дивні заборони
Путін приїхав у Новосибірськ. Місто терміново відремонтували, а жителі отримали дивні заборони
Російський «шахед» залетів у Молдову під час атаки на Одещину
Російський «шахед» залетів у Молдову під час атаки на Одещину
Посол Британії розповів, як Лондон може допомогти Україні з ППО
Посол Британії розповів, як Лондон може допомогти Україні з ППО

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
188K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
67K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua