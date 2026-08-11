The War Zone: системи ППО охороняють Трампа під час гри в гольф (фото)

Під час гри Трампа в Бедмінстері поруч помітили американський комплекс Avenger

Поки Трамп грає в гольф, поруч чергує комплекс ППО Avenger – американський комплекс ближньої ППО

Під час гри президента США Дональда Трампа в гольф у його клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, журналісти помітили розгорнутий комплекс ближньої протиповітряної оборони Avenger. Фотографії та відео опублікувало The War Zone, пише «Главком».

На одному з кадрів Трамп грає в гольф, тоді як за огорожею на задньому плані видно AN/TWQ-1 Avenger. На іншому відео поруч із комплексом можна побачити радар AN/MPQ-64 Sentinel. За даними TWZ, це лише частина системи охорони президента – інші засоби, зокрема комплекси радіоелектронної боротьби, можуть залишатися поза межами кадру.

Avenger – американський комплекс ближньої ППО на шасі Humvee. Він використовує ракети Stinger і призначений для захисту від низьколітаючих повітряних цілей, зокрема безпілотників.

За даними TWZ, Білий дім 10 серпня підтвердив справжність фотографій. Водночас видання зазначає, що не всі засоби захисту президента можна побачити на фото – навколо Трампа також використовуються інші системи, зокрема засоби радіоелектронної боротьби.

Сам Трамп раніше жартував із військовими щодо розгорнутої поруч системи ППО. На відео, опублікованому Білим домом, він заявляв, що «не хвилюється через ракети та дрони», після чого військовий відповів, що ситуація перебуває під контролем.

Напередодні поблизу гольф-клубу президента США Дональда Трампа в окрузі Лос-Анджелес правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який фотографував і знімав на відео територію комплексу.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки президента США Дональда Трампа озброїлася броньованим гольф-каром після останнього замаху на політика.