Президент Ізраїлю закликав ліванців та іранців повстати проти Ірану

Херцог назвав цей момент золотою можливістю для держав, які хочуть кращого майбутнього для Близького Сходу

Це сталося 6 жовтня, за день до річниці вторгнення «Хамас» до Ізраїлю

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав народи Лівану та Ірану «повстати» проти антиізраїльської коаліції, очолюваної Тегераном. Цей заклик пролунали за день до річниці вторгнення ХАМАС до Ізраїлю, що підкреслює актуальність теми безпеки в регіоні. Про це повідомляє The Times of Israel.

У своєму виступі на саудівському телеканалі Al Arabiya, Герцог наголосив на необхідності об'єднання зусиль для створення структури, подібної до НАТО, яка могла б протистояти радикалізму в регіоні. Він зазначив:

«Якщо ми будемо разом жорсткими, ми можемо сподіватися на краще майбутнє».

Проте президент не розкрив деталей можливої відповіді Ізраїлю на нещодавні ракетні атаки з боку Ірану, обмежившись коментарем про те, що «ми прорахуємо всі варіанти».

Герцог охарактеризував війну, що триває, як боротьбу проти «імперії зла» , яку очолює Іран, вказуючи на страждання заручників, які залишаються в підземеллях Гази. Він закликав до нових ідей та ініціатив для вирішення конфлікту, заявивши, що цей момент є «золотою можливістю» для тих, хто прагне кращого майбутнього для Близького Сходу.

Президент також запевнив, що Ізраїль дотримується міжнародного права і піклується про своїх сусідів, висловлюючи надію на позитивні зміни в регіоні.

Нагадаємо, війна на семи фронтах: прем'єр Ізраїлю повідомив, з ким воює його країна.