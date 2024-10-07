Вибори у США: Трамп переконаний, що повинен отримати «100% голосів євреїв»

Кандидат у президенти США вважає, що за його правління нападу на Ізраїль «ніколи б не сталося»

Трамп вирішив зробити заяву у роковини нападу палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що він повинен отримати «100% голосів євреїв». Відповідна заява американського експрезидента пролунала в роковини нападу палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Про це повідомляє CNN.

Трамп заявив, що нападу на Ізраїль «ніколи б не сталося», якби він очолював США. «Ніхто не зробив для єврейського народу більше, ніж я. Ніхто не зробив більше для Ізраїлю на посаді президента, можливо, крім того, що він був президентом», – сказав експрезидент США.

Республіканець укотре розкритикував американського лідера Джо Байдена, назвавши його «найгіршим президентом-міжнародником в історії».

«Я маю на увазі, подивіться, що сталося з Україною. Подивіться, що сталося із 7 жовтня. 7 жовтня ніколи б не відбулося, якби я був там», – заявив Трамп.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп поділився своїми планами на випадок переобрання. Він пообіцяв знизити ціни на енергоресурси вдвічі та зменшити податки.

Раніше Ілон Маск заявив, що Трамп повинен перемогти для збереження демократії в США.

Як відомо, кандидатка в президенти США Камала Гарріс закликала експрезидента Дональда Трампа до повторних дебатів. Варто зазначити, що вже відбулись перші віцепрезидентські дебати між Тімом Волзом та Джей Ді Венсом, і думки розділились.

До слова, багато керівників вищої ланки з Уолл-стріт, центру американського фондового ринку, утримуються від підтримки будь-кого з двох кандидатів на пост президента США, оскільки як Камала Гарріс, так і Дональд Трамп викликають у них великі сумніви.