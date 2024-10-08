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Ізраїльські військові ліквідували у Бейруті начальника штабу «Хезболли»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ізраїльські військові ліквідували у Бейруті начальника штабу «Хезболли»
Хусейні був убитий під час цілеспрямованого удару в понеділок
фото: Marwan Naamani, dpa

«Хусейні відіграв вирішальну роль у постачанні зброї між Іраном і «Хезболлою»», – йдеться в заяві ЦАХАЛу

Військово-повітряні сили Ізраїлю під час атаки на столицю Лівану Бейрут ліквідували високопоставленого командира «Хезболли» – керівника штабу терористичного угрупування Сухайла Хусейна Хусейні. Про це повідомляє dpa.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у вівторок вранці заявили, що Хусейні був убитий під час цілеспрямованого удару в понеділок.

Він також був членом Ради Джихаду «Хезболли», вищого військового органу підтримуваної Іраном шиїтської екстремістської організації.

«Хусейні відіграв вирішальну роль у постачанні зброї між Іраном і «Хезболлою»», – йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Він також відповідав за розподіл сучасної зброї серед підрозділів шиїтського угруповання та «за складання бюджету та матеріально-технічне управління найбільш чутливими проєктами Хезболли». Це включало планування війни та спеціальні операції проти Ізраїлю з Лівану та Сирії.

Нагадаємо, винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по об'єктах терористів, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» у Бейруті. Ізраїльські винищувачі здійснили авіаудари по позиціях терористичної організації «Хезболла» на півдні Лівану та в районі Бекаа. У ході атак були уражені склади зброї, об'єкти терористичної інфраструктури та пускові установки. Крім того, у ЦАХАЛ повідомили, що за останні 24 години ізраїльські війська завдали ударів по більш ніж 70 об'єктах «Хезболли» на півдні Лівану. Серед цілей були об'єкти терористичної інфраструктури, пускові установки, а також командні центри і місця зберігання зброї​.

До слова, на території Лівану у боях із бойовиками «Хезболли» армія Ізраїлю втратила вже 11 військових. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на ізраїльських військових. Відзначається, що ізраїльські військово-повітряні сили проводять інтенсивні бомбардування цілей «Хезболли» на півдні Лівану.

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Теги: військові Ліван Ізраїль

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