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Верховного лідера Ірану перевезено в «безпечне місце» – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Верховного лідера Ірану перевезено в «безпечне місце» – Reuters
Іран намагається зберегти життя Алі Хаменеї
фото із відкритих джерел

Алі Хаменеї залишається в безпечному місці уже декілька днів поспіль

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї продовжує перебувати в безпечному місці після масованої атаки Тегерана по Ізраїлю. Про це повідомив агентству Reuters високопосадовець.

Хаменеї перевели в безпечне місце ще декілька днів тому після того, як минулого тижня при ізраїльському ударі загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Іран дипломатичними каналами проінформував Росію і США перед ракетним ударом, розповіло джерело агентства.

Вдень 1 жовтня низка міжнародних ЗМІ з посиланням на джерела у Білому домі та Пентагоні повідомили, що Іран найближчим часом планує завдати удару балістичними ракетами по Ізраїлю через операцію Ізраїлю проти «Хезболли».

Нагадаємо, про масовий запуск ракет з Ірану в напрямку Ізраїлю ЦАХАЛ повідомила вчора, близько 19:30. По всій країні було оголошено повітряну тривогу. 

Армія оборони Ізраїлю закликала мешканців сховатися у сховищах і залишатися там до подальшого повідомлення. Накази сховатися були надіслані на мобільні телефони ізраїльтян і оголошені по національному телебаченню. Речник ізраїльської армії контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що система протиповітряної оборони країни працює повністю, виявляє та перехоплює загрози. «Однак захист не є герметичним», – сказав він.

Загалом по Ізраїлю було випущено близько 200  ракет. У відповідь у ніч проти 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ здійснювала авіаудари по об'єктах Хезболли в південних передмістях Бейрута.

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Теги: Ізраїль Іран армія

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