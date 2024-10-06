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Пейджерна операція «Моссада»: Washington Post дізналася, як Ізраїль проник у «Хезболлу»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Пейджерна операція «Моссада»: Washington Post дізналася, як Ізраїль проник у «Хезболлу»
Щоб прочитати повідомлення, потрібно було натиснути дві кнопки, тож вибух калічив обидві руки оперативники «Хезболли»
фото з відкритих джерел

Для бойовиків «Хезболли» було розроблено спеціальну пропозицію нібито від відомої тайванської компанії

Ідея пейджерної операції у Лівані виникла у 2022 році і почала втілюватись у життя більш ніж за рік до атаки ХАМАС 7 жовтня. Про це повідомляє The Washington Post. 

Публікація видання заснована на інтерв'ю з ізраїльськими, арабськими та американськими співробітниками служб безпеки, політиками та дипломатами, а також ліванськими офіційними особами та людьми, близькими до «Хезболли».

Спеціальна пропозиція

Для бойовиків «Хезболли» було розроблено спеціальну пропозицію нібито від відомої тайванської компанії. Пейджер Apollo AR924 був дещо громіздким, але ідеально підходив для використання у бойових умовах. Він був водонепроникним та зі збільшеною батареєю, яка могла працювати місяцями без підзарядки. Але головною перевагою був нібито захист від злому. Лідери «Хезболли» були настільки вражені, що закупили 5000 штук та почали роздавати їх бійцям середньої ланки та допоміжному персоналу у лютому.

За даними офіційних осіб Ізраїлю, США та країн Близького Сходу, майже 3000 офіцерів і членів Хезболли було вбито або покалічено, коли «Моссад» 17 вересня дистанційно привів пристрої в дію.

Ідея пейджерної операції виникла у 2022 році. Частини плану почали втілюватись у життя більш ніж за рік до атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Перша частина плану – заміновані рації – почала впроваджуватись у Лівані «Моссадом» майже десять років тому, 2015 року. Мобільні двосторонні радіостанції містили величезні акумуляторні батареї, приховану вибухівку та систему передачі, яка давала Ізраїлю повний доступ до комунікацій «Хезболли».

За словами джерел видання, протягом дев'яти років ізраїльтяни підслуховували «Хезболлу», залишаючи за собою можливість перетворити рації на бомби. Але потім з'явилася нова можливість – невеликий пейджер, оснащений потужною вибухівкою.

Пристрої не могли бути зроблені в Ізраїлі, США чи будь-яком іншим союзником Ізраїлю. Тому в 2023 році група почала отримувати пропозиції щодо масової закупівлі пейджерів Apollo під тайванським брендом добре відомої торгової марки. За словами джерел, тайванська компанія не знала про план.

Пропозиція про продаж надійшла від довіреної особи з маркетингу, пов'язаної з Apollo. Жінка, особу та громадянство якої чиновники відмовилися розкривати, була колишнім торговим представником на Близькому Сході тайванської фірми, яка створила свою власну компанію та придбала ліцензію на продаж лінійки пейджерів під брендом Apollo. Десь у 2023 році вона запропонувала «Хезболлі» угоду на один із продуктів, які продавала її фірма: міцний та надійний AR924.

Як виявилося, фактичне виробництво пристроїв було передано на аутсорсинг, і посадова особа з маркетингу не мала уявлення про операцію і не знала, що пейджери фізично зібрали в Ізраїлі під наглядом «Моссада».

Компонент бомби був настільки ретельно захований, що його практично неможливо було виявити, навіть якщо розібрати пристрій. Ізраїльські чиновники вважають, що «Хезболла» розібрала деякі пейджери та, можливо, навіть просвічувала їх рентгеном.

Зашифроване повідомлення

Електронний сигнал від розвідувальної служби міг спричинити вибух тисяч пристроїв одночасно. Але для забезпечення максимальної шкоди вибух викликався спеціальною двоетапною процедурою, яка потрібна для перегляду захищених повідомлень.

«Щоб прочитати повідомлення, потрібно було натиснути дві кнопки», – сказав один із чиновників. Насправді це означало використання обох рук. За словами чиновника, в результаті вибуху користувачі майже напевно «покалічать обидві руки» і, таким чином, «будуть нездатні боротися».

За словами американських чиновників, Сполучені Штати, найближчий союзник Ізраїлю, не були проінформовані про заміновані пейджери.

17 вересня одночасно задзвонили або завібрували тисячі пейджерів з логотипом Apollo по всьому Лівану та Сирії. На екрані з'явилася коротка пропозиція арабською мовою: «Ви отримали зашифроване повідомлення».

Оперативники «Хезболли» слухняно дотримувалися інструкцій з перевірки кодованих повідомлень, натискаючи дві кнопки. У будинках та магазинах, у машинах та на тротуарах вибухи розривали руки та відривали пальці. Менш ніж за хвилину тисячі інших пейджерів були підірвані дистанційно, незалежно від того, чи торкався користувач до свого пристрою.

Наступного дня, 18 вересня, так само вибухнули сотні рацій.

Нагадаємо, за оцінками американської розвідки, лідер «Хезболли» Насралла роками наполягав на тому, щоб організація інвестувала в пейджери, які, незважаючи на свої обмежені можливості, могли отримувати дані, не надаючи місцезнаходження користувача чи іншої компрометуючої інформації. Цим і скористалася ізраїльська розвідка

Як відомо, у вівторок, 17 вересня, у різних районах Лівану здетонували пейджери. Поранення отримали близько 2,8 тис. людей, 12 загинули. За даними ЗМІ, ці пристрої використовує «Хезболла» як закриту систему зв'язку, найменш схильну до злому і прослуховування. Рух і влада Лівану поклали на Ізраїль відповідальність за те, що сталося. «Хезболла» також пообіцяла Тель-Авіву жорстку відповідь.

Згодом ще три людини загинули і десятки отримали поранення після того, як здетонували ручні радіостанції, що використовувалися ліванським збройним угрупуванням «Хезболла». Це сталося наступного дня після того, як вибухнули тисячі пейджерів, які використовувало угруповання.

Як стверджує агентство Reuters, ізраїльська розвідка «Моссад» заклала вибухівку п'ять тисяч пейджерів тайванського виробництва, замовлених ліванським рухом. Портал Axios уточнив із посиланням на джерела, що операцію схвалили на зустрічах прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з членами його кабінету та керівниками служб безпеки. Пейджери, що вибухнули в Лівані, були начинені 20 грамами вибухівки. Про це писала Al Jazeera з посиланням на джерело в службах безпеки країни.

На інцидент уже відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

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Теги: поранення вибух міністр Ізраїль прослуховування жінка ХАМАС влада громадянство розвідка

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