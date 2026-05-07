Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шведські винищувачі Gripen на підході. Міноборони зробило гучну заяву

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Шведські винищувачі Gripen на підході. Міноборони зробило гучну заяву
Шведські Saab JAS 39 Gripen – це сучасні багатоцільові винищувачі
фото: wikipedia

У Києві заявили, що угоду зі Швецією можуть підписати вже найближчими місяцями, а перші літаки стануть «поганою новиною для росіян»

Україна та Швеція можуть уже цього року підписати угоду щодо закупівлі винищувачів JAS 39 Gripen E виробництва Saab. За словами міністра оборони України Михайла Федорова, переговори між сторонами тривають, а фінансування майбутньої угоди вже обговорюється. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Міністр оборони України Михайло Федоров і міністр оборони Швеції Пoл Йонсон провели прес-конференцію у Стокгольмі
Міністр оборони України Михайло Федоров і міністр оборони Швеції Пoл Йонсон провели прес-конференцію у Стокгольмі
фото: Reuters

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон також підтвердив, що переговорний процес просувається позитивно. «Переговори йдуть добре», – заявив Йонсон.

Водночас він не виключив, що домовленість про постачання літаків може бути досягнута вже у 2026 році. За оцінками сторін, перші поставки Gripen E можуть розпочатися приблизно через три роки після укладення контракту.

Саме тому ці літаки розглядають як основу майбутнього післявоєнного парку української бойової авіації. Федоров заявив, що Україна вже має план фінансування закупівлі шведських винищувачів.

«У нас є план, як це фінансувати. Гадаю, за кілька місяців це стане гарною новиною для вашої країни, для нашої країни і поганою новиною для росіян», – сказав він.

Міністр оборони Швеції також повідомив, що частина із 80 млрд шведських крон допомоги Україні може бути використана для реалізації цієї угоди. Крім того, Стокгольм веде переговори з іншими державами щодо можливої участі у фінансуванні проєкту.

«Ми також ведемо переговори з іншими країнами щодо того, яким внеском вони могли б допомогти. Це може бути, наприклад, підготовка персоналу або системи озброєння», – зазначив Йонсон.

Gripen E – сучасний багатоцільовий винищувач, здатний виконувати бойові завдання у повітрі, на землі та на морі. Літак оснащений сучасним радаром AESA Raven ES-05 та системами радіоелектронної боротьби. Він також може використовувати ракети Meteor із дальністю понад 100 км, що дає перевагу над більшістю російських винищувачів.

Шведські винищувачі Gripen на підході. Міноборони зробило гучну заяву фото 1
фото: Disclosure

Нагадаємо, під час минулорічного візиту президента України Володимира Зеленського до Швеції сторони підписали декларацію про наміри щодо можливого продажу Україні 100-150 винищувачів Gripen серії E.

Пізніше Україна також підписала декларацію з Францією щодо посилення авіації та ППО. Документ передбачає можливі контракти приблизно на 100 французьких винищувачів Rafale для України.

Читайте також:

Теги: винищувач Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Групи приватної ППО діють під прямим управлінням ЗСУ і складаються з навчених цивільних працівників або охорони
Приватна ППО вже захищає заводи України. Міноборони назвало кількість компаній, що долучилися
1 травня, 16:35
Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров підкреслив значний розрив у результативності підрозділів ППО
Половина екіпажів ППО не збила жодного дрона: Повітряні сили назвали головну помилку
30 квiтня, 11:00
За словами урядовця, «діагностовано більшість хвороб та причин фундаментальних проблем, які повинні бути вирішені»
«Хвороби, які не лікували десятками років». Федоров відзвітував за три місяці на посаді
24 квiтня, 11:52
Нагрудні відеокамери фіксують дії груп оповіщення під час перевірки документів і вручення повісток
Міноборони закупило бодікамер для ТЦК на майже 300 млн грн: деталі
23 квiтня, 18:41
Михайло Федоров зустрівся з виробниками НРК
Федоров анонсував позитивні зміни на фронті
18 квiтня, 10:44
Північнокорейські ракети мають унікальну геометрію
Міноборони дослідило північнокорейські ракети, якими РФ била по Україні: деталі
16 квiтня, 18:44
Угода щодо співпраці у сфері даних передбачає посилення взаємодії між міністерствами оборони України та Німеччини
Україна й Німеччина уклали 10 важливих угод: повний перелік
14 квiтня, 18:31
11 квітня з російського полону вдалося визволити велику групу українців
Реабілітація після полону: як захисникам отримати допомогу
13 квiтня, 18:31
Київ на засіданні представить план посилення ППО, розвиток дронів і нову модель обміну бойовими даними з партнерами
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
10 квiтня, 21:31

Політика

Москва назвала тристоронні переговори безглуздими: Київ не хоче йти з Донбасу
Москва назвала тристоронні переговори безглуздими: Київ не хоче йти з Донбасу
«Ми знаємо росіян». Німеччина відповіла Путіну на погрози
«Ми знаємо росіян». Німеччина відповіла Путіну на погрози
Шведські винищувачі Gripen на підході. Міноборони зробило гучну заяву
Шведські винищувачі Gripen на підході. Міноборони зробило гучну заяву
Путін оголосив перемир'я і закликав киян тікати з міста
Путін оголосив перемир'я і закликав киян тікати з міста
Похід до Путіна ускладнився. Фіцо доведеться летіти до Москви в обхід половини Європи
Похід до Путіна ускладнився. Фіцо доведеться летіти до Москви в обхід половини Європи
Проросійський експрезидент Болгарії отримав шанс очолити уряд
Проросійський експрезидент Болгарії отримав шанс очолити уряд

Новини

Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Сьогодні, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Сьогодні, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua