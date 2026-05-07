Шведські винищувачі Gripen на підході. Міноборони зробило гучну заяву

У Києві заявили, що угоду зі Швецією можуть підписати вже найближчими місяцями, а перші літаки стануть «поганою новиною для росіян»

Україна та Швеція можуть уже цього року підписати угоду щодо закупівлі винищувачів JAS 39 Gripen E виробництва Saab. За словами міністра оборони України Михайла Федорова, переговори між сторонами тривають, а фінансування майбутньої угоди вже обговорюється. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Міністр оборони України Михайло Федоров і міністр оборони Швеції Пoл Йонсон провели прес-конференцію у Стокгольмі фото: Reuters

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон також підтвердив, що переговорний процес просувається позитивно. «Переговори йдуть добре», – заявив Йонсон.

Водночас він не виключив, що домовленість про постачання літаків може бути досягнута вже у 2026 році. За оцінками сторін, перші поставки Gripen E можуть розпочатися приблизно через три роки після укладення контракту.

Саме тому ці літаки розглядають як основу майбутнього післявоєнного парку української бойової авіації. Федоров заявив, що Україна вже має план фінансування закупівлі шведських винищувачів.

«У нас є план, як це фінансувати. Гадаю, за кілька місяців це стане гарною новиною для вашої країни, для нашої країни і поганою новиною для росіян», – сказав він.

Міністр оборони Швеції також повідомив, що частина із 80 млрд шведських крон допомоги Україні може бути використана для реалізації цієї угоди. Крім того, Стокгольм веде переговори з іншими державами щодо можливої участі у фінансуванні проєкту.

«Ми також ведемо переговори з іншими країнами щодо того, яким внеском вони могли б допомогти. Це може бути, наприклад, підготовка персоналу або системи озброєння», – зазначив Йонсон.

Gripen E – сучасний багатоцільовий винищувач, здатний виконувати бойові завдання у повітрі, на землі та на морі. Літак оснащений сучасним радаром AESA Raven ES-05 та системами радіоелектронної боротьби. Він також може використовувати ракети Meteor із дальністю понад 100 км, що дає перевагу над більшістю російських винищувачів.

Нагадаємо, під час минулорічного візиту президента України Володимира Зеленського до Швеції сторони підписали декларацію про наміри щодо можливого продажу Україні 100-150 винищувачів Gripen серії E.

Пізніше Україна також підписала декларацію з Францією щодо посилення авіації та ППО. Документ передбачає можливі контракти приблизно на 100 французьких винищувачів Rafale для України.