«Дуже хороший результат». Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн»

Глава держави також повідомив, що під час засідання питання, чи буде продовжено формат «Рамштайн», не порушувалося

Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на $2 млрд

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на $2 млрд. Про це Володимир Зеленський сказав журналістам в Італії.

«Хочу подякувати усім партнерам, всім міністрам оборони – це 50 країн плюс. У нас сьогодні була дуже хороша зустріч і дуже хороший результат. Додаткові пакети на $2 млрд щодо підтримки України, плюс, що дуже важливо, вісім коаліцій спроможностей. Це вже на папері. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції», – зазначив він.

Глава держави також повідомив, що під час засідання питання, чи буде продовжено формат «Рамштайн», не порушувалося.

«Тому що всі розуміють, що наступна зустріч у лютому, всі про це вже домовилися. Для нас важливий цей майданчик, на якому зустрічається така велика кількість країн. Важливо, щоб він продовжив свою роботу», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Римі зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Перед початком зустрічі Зеленський і Мелоні обмінялися рукостисканнями.

Президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії. Сьогодні у Римі у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні.

Зазначається, що 10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Серед тем, які обговорюватимуться: оборонна підтримка, міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку, координація міжнародних зусиль для досягнення миру та євроатлантична інтеграція.