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«Дуже хороший результат». Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн»

Ірина Бура
glavcom.ua
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«Дуже хороший результат». Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн»
Глава держави також повідомив, що під час засідання питання, чи буде продовжено формат «Рамштайн», не порушувалося
скріншот з відео

Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на $2 млрд

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9  січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на $2 млрд. Про це Володимир Зеленський сказав журналістам в Італії.

«Хочу подякувати усім партнерам, всім міністрам оборони – це 50 країн плюс. У нас сьогодні була дуже хороша зустріч і дуже хороший результат. Додаткові пакети на $2 млрд щодо підтримки України, плюс, що дуже важливо, вісім коаліцій спроможностей. Це вже на папері. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції», – зазначив він. 

Глава держави також повідомив, що під час засідання питання, чи буде продовжено формат «Рамштайн», не порушувалося.

«Тому що всі розуміють, що наступна зустріч у лютому, всі про це вже домовилися. Для нас важливий цей майданчик, на якому зустрічається така велика кількість країн. Важливо, щоб він продовжив свою роботу», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Римі зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Перед початком зустрічі Зеленський і Мелоні обмінялися рукостисканнями.

Президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії. Сьогодні у Римі у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні. 

Зазначається, що 10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Серед тем, які обговорюватимуться: оборонна підтримка, міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку, координація міжнародних зусиль для досягнення миру та євроатлантична інтеграція.

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Теги: військова допомога Італія Україна відео Володимир Зеленський

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