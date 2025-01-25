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Портрет російського окупанта. Цікаві дані BBC

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Портрет російського окупанта. Цікаві дані BBC
Журналісти припускають, що реальна кількість загиблих росіян на війні може бути в діапазоні від 138 500 до 200 тис. осіб
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Журналісти встановили імена 90 019 російських військових, котрі загинули на війні в Україні

Росія втратила щонайменше 138 500 військових у війні проти України. Водночас середній вік загиблих росіян у 2024 році склав 36 років. Про це повідомляє BBC.

Журналісти встановили імена 90 019 російських військових, котрі загинули в Україні під час повномасштабного вторгнення. Майже кожен четвертий підписав контракт вже після 22 лютого 2024 року.

Більшість загиблих до цього не мали стосунку до російської армії, а 17% з них – в‘язні. Таку ж цифру називають і щодо кадрових військових, які переважно закінчили військові училища, були офіцерами, прапорщиками чи елітними фахівцями. Наприклад, сержантами загонів спецназу або підрозділів особливого складу.

Також журналісти припускають, що реальна кількість загиблих з російської сторони може бути в діапазоні від 138 500 до 200 тис. осіб, якщо включити до списку тих, хто воював проти України у складі «ДНР» та «ЛНР».

За кількістю загиблих серед республік РФ лідирує Башкирія – щонайменше 3 932 її мешканці загинули на війні. Вісім із десяти загиблих були призвані з сільської місцевості або малих міст менш як 100 тис. осіб.

Реальна цифра втрат РФ у війні, як зазначають журналісти вища, оскільки це лише підтверджені випадки з відкритих джерел: «Опитані нами військові фахівці припускають, що наш аналіз російських цвинтарів, військових меморіалів і некрологів може охоплювати від 45% до 65% від реальної кількості загиблих».

Зазначимо, що нещодавно Генштаб ЗСУ оприлюднив дані – 825 320 загиблих російських військових. Москва офіційно називала свої цифри у вересні 2022 року ‒ 5937 загиблих.

Також повідомлялося, що 2024 рік приніс для Росії найбільші втрати від початку повномасштабного вторгнення до України – про це заявило Міністерство оборони Великої Британії 19 січня. Згідно з оцінками відомства, Росія втратила вбитими та пораненими 429 тисяч торік порівняно з 105 960 в 2022 році та 252 940 в 2023.

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Теги: росія окупанти війна смерть Україна фронт втрати росіяни

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