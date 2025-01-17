МОЗ вигадав, як підвищити народжуваність у країні: реакція мережі

У МОЗ зауважили, що у межах пілотної програми медсестри вже здійснюють домашні візити у 15 областях у прифронтових та інших районах

Нова стратегія передбачає візити лікарів до дітей. Та батьки не розуміють, як це сприятиме народжуваності

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України затвердило оновлений порядок та періодичність проведення медичних оглядів дітей. Це на думку представників міністерства безпосередньо повʼязане із питанням народжуваності в Україні. Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.

Так, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що за останні 10 років рівень народжуваності в Україні знизився майже на 40%, а повномасштабна війна поглибила демографічну кризу ще більше. Він додав, що доступ до якісних медичних послуг – важливий елемент Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року.

«У перші роки життя дитини важливо надавати їй необхідну медичну допомогу, а батькам – ґрунтовну інформацію про здоров'я і харчування дитини, гігієну, вакцинацію, запобігання нещасним випадкам тощо», – зауважив спеціаліст. Він наголосив, що саме для забезпечення цих моментів МОЗ затвердило оновлений порядок та періодичність проведення профілактичних медичних оглядів дітей.

«Зокрема, передбачені домашні візити сімейними медсестрами. Вдячні нашому стратегічному партнеру ЮНІСЕФ за допомогу у підготовці медичних працівників, аби вони могли якісніше надавати послуги для сімей з дітьми», – підсумував посадовець.

У МОЗ зауважили, що у межах пілотної програми медсестри вже здійснюють домашні візити у 15 областях у прифронтових та інших районах. Торік понад 40 тис. дітей, їхніх батьків та опікунів скористалися послугою домашніх візитів. Протягом 2025 року програма буде доступною в усіх регіонах України.

Однак, таку ініціативу не зовсім позитивно сприйняли у суспільстві. У коментарях під дописом багато жінок та чоловіків зазначали, що рішення не просто не актуальне, а ніби повертає Україну до Радянського Союзу.

Окремо користувачі не зрозуміли, як це має сприяти народжуваності.

Багато людей ставали на захист лікарів. Що подібна ініціатива лише завантажить педіатрів, однак не поліпшить ситуацію загалом.

Міністерство охорони здоров'я України наразі не надало більше деталей про цю ініціативу, як і UNICEF Ukraine.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12030, в якому передбачено сертифікацію фахівців у сфері психічного здоровʼя. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У законопроєкті №12030, який встановлює правила та принципи роботи системи охорони психічного здоров’я в Україні, одним із пунктів запроваджуються єдині стандарти сертифікації психологів у Нацкомісії та сертифікація психотерапевтів організаціями, що саморегулюються та мають міжнародне визнання.