Міноборони Франції застерігає, що взимку РФ може змінити тактику

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню вважає, що Кремль зацікавлений в тому, щоб тягнути час

Міністр Себастьян Лекорню «Останні російські удари мають низьку інтенсивність»

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню попередив Україну про те, що взимку Російська Федерація може змінити тактику ведення бойових дій. Він вважає, що Москва може змістити акцент з наземних операцій на авіаудари. Про це французький міністр у коментарі виданню Le Journal du Dimanche.

«Останні російські удари мають низьку інтенсивність. Настає зима і це ускладнює наземні маневри. Росіяни сприятимуть цим ударам, зокрема, по цивільних енергетичних об'єктах. У Херсоні у них поразка. Їх відступ був тактичним, щоб уникнути тисяч російських полонених та заморозити лінію оборони по Дніпру», - зазначив міністр.

При цьому він вказав, що хоч Росія і розповідала про передову зброю, в тому числі новими надзвуковими ракетами, але у них великі запаси старих боєприпасів. Крім того, Лекорню вважає, що Кремль зацікавлений в тому, щоб тягнути час.

Нагадаємо, триває 272-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.