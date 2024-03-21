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РФ купує у західних компаній супутникові знімки для ударів по Україні: розвідка відреагувала

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ купує у західних компаній супутникові знімки для ударів по Україні: розвідка відреагувала
Із початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже понад сотню «співпадінь», коли супутник вилітав для знімків конкретної території, а за кілька днів, або тижнів це місце обстрілювала Росія
фото з відкритих джерел

Кирило Буданов: «Усі країни купують, і ми в тому числі. Це суто комерційна послуга»

Росіяни могли купувати в американських компаній супутникові знімки об'єктів в Україні для завдання по них ударів. Про це сказав очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі «Суспільному». 

«Усі країни купують, і ми в тому числі. Це суто комерційна послуга. Вони і раніше використовували комерційні знімки», – сказав Буданов.

До відома, Міністерство оборони повідомляло, що Росія, імовірно, купує через треті країни супутникові знімки для ракетних ударів по Україні, а міністерство готує кроки з протидії використанню Росією космічної розвідки у війні проти України.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже понад сотню «співпадінь», коли супутник вилітав для знімків конкретної території, а за кілька днів, або тижнів це місце обстрілювала Росія. Після цього супутник знову прямував на місце для фіксування масштабів обстрілу.

У відомстві допускають, що такі випадки можуть бути свідченням того, що Росія купує супутникові знімки об’єктів на території України через компанії-посередники.

Зокрема заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко у коментарі американському виданню The Atlantic зазначила, що експерти Міноборони припускають, що ворог для завдання ударів по України та перевірки результатів, ймовірно, купує космічні знімки через треті компанії, зокрема західні.

Теги: розвідка Кирило Буданов

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