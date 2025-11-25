Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Times: Просування росіян на фронті зменшує стимули Москви до миру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
The Times: Просування росіян на фронті зменшує стимули Москви до миру
фото з відкритих джерел

Навіть якщо угода буде підписана, Росія продовжить війну, бо далі вимагатиме нейтралітету України та територіальних поступок 

Президент США Дональд Трамп вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський до четверга погодився на «уточнений» мирний план. Водночас, як пише The Times, ознаки готовності Москви до миру практично відсутні, передає «Главком».

Початковий план, підтриманий США, викликав різку критику з боку європейських лідерів, оскільки він, по суті, передбачав поділ України та значні поступки Кремлю. Його розробниками були Стів Віткофф та Кирил Дмитрієв.

Після переговорів у Женеві українській та європейській сторонам вдалося внести корективи: уточнена версія виключила ключові «червоні лінії» для Києва.

Незважаючи на ці зусилля, аналітики зазначають, що навіть якщо угода буде підписана, Росія майже напевно продовжить війну. Справа в тому, що саме виключені вимоги (нейтралітет та територіальні поступки) залишаються центральними для Кремля. Президент РФ Володимир Путін неодноразово наголошував, що вони не підлягають обговоренню. Більше того, повільне, але стійке просування російської армії на фронті зменшує стимули Москви до будь-якого мирного врегулювання.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним. 

Зеленський повідомив, що після женевських перемовин кількість пунктів у проєкті документа зменшилася з 28, а також було враховано багато правильних позицій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається в Україну після переговорів у Женеві. Як відомо, представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Теги: росія путін переговори війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп знову заговорив про Путіна
«Дайте мені залагодити чортову війну»: Трамп знову заговорив про розчарування у Путіні
20 листопада, 08:58
США розробили концепцію «припинення війни з Росією», що включає поступки України
Reuters: США пропонують Україні поступки територіями та зброєю у новому «мирному плані»
19 листопада, 19:54
Кремль посилює податки для росіян і малого бізнесу для фінансування війни
Кремль посилює податки для росіян і малого бізнесу для фінансування війни
17 листопада, 05:47
Орбан: Війна шкодить бізнесу, тому її необхідно припинити якомога швидше
Орбан стверджує, що Путін зацікавлений у завершенні війни проти України
17 листопада, 01:14
Безпілотники вдарили по енергетичній інфраструктурі у Волгоградській області
Безпілотники вдарили по енергетичній інфраструктурі у Волгоградській області
8 листопада, 04:58
Наслідки атаки на Донеччину
Удар про Краматорську, заява Путіна про ядерні випробування. Головне за 5 листопада
5 листопада, 21:23
Речниця МЗС Росії Марія Захарова поєднала обвал вежі в Римі з підтримкою Італією України
Захарова висміяла обвал вежі в Римі. Реакція Італії
4 листопада, 11:12
Південноафриканський бізнесмен Еррол Маск, батько мільярдера Ілона Маска
Батько Ілона Маска заявив, що хотів би отримати російське громадянство
31 жовтня, 01:09
За окремі злочини, як-от «проходження навчання» або «сприяння диверсії», передбачене навіть довічне ув’язнення
У Росії схвалено закон, який дозволяє саджати дітей від 14 років за «диверсії» аж до довічного ув’язнення
28 жовтня, 14:51

Політика

Трамп потужно взявся за ШІ: оголошено нову амбітну програму
Трамп потужно взявся за ШІ: оголошено нову амбітну програму
Досягнення миру між Україною та РФ. Адміністрація Трампа зробила останню спробу
Досягнення миру між Україною та РФ. Адміністрація Трампа зробила останню спробу
Адміністрація Трампа перевірить всіх біженців, прийнятих за Байдена
Адміністрація Трампа перевірить всіх біженців, прийнятих за Байдена
Росія використовує просування на фронті для тиску на Трампа, але є нюанс – NBC
Росія використовує просування на фронті для тиску на Трампа, але є нюанс – NBC
Білий дім заявив, що постачання зброї Україні не може бути нескінченним
Білий дім заявив, що постачання зброї Україні не може бути нескінченним
Сенатори звинуватили адміністрацію Трампа в провалі санкцій проти РФ
Сенатори звинуватили адміністрацію Трампа в провалі санкцій проти РФ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua