The Times: Просування росіян на фронті зменшує стимули Москви до миру

Навіть якщо угода буде підписана, Росія продовжить війну, бо далі вимагатиме нейтралітету України та територіальних поступок

Президент США Дональд Трамп вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський до четверга погодився на «уточнений» мирний план. Водночас, як пише The Times, ознаки готовності Москви до миру практично відсутні, передає «Главком».

Початковий план, підтриманий США, викликав різку критику з боку європейських лідерів, оскільки він, по суті, передбачав поділ України та значні поступки Кремлю. Його розробниками були Стів Віткофф та Кирил Дмитрієв.

Після переговорів у Женеві українській та європейській сторонам вдалося внести корективи: уточнена версія виключила ключові «червоні лінії» для Києва.

Незважаючи на ці зусилля, аналітики зазначають, що навіть якщо угода буде підписана, Росія майже напевно продовжить війну. Справа в тому, що саме виключені вимоги (нейтралітет та територіальні поступки) залишаються центральними для Кремля. Президент РФ Володимир Путін неодноразово наголошував, що вони не підлягають обговоренню. Більше того, повільне, але стійке просування російської армії на фронті зменшує стимули Москви до будь-якого мирного врегулювання.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним.

Зеленський повідомив, що після женевських перемовин кількість пунктів у проєкті документа зменшилася з 28, а також було враховано багато правильних позицій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається в Україну після переговорів у Женеві. Як відомо, представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.