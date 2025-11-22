Канцлер Німеччини обговорив з Трампом мирний план щодо України

Німецький канцлер поінформує європейських партнерів про результати переговорів з американським президентом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Мерц назвав розмову «приємною». Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

Мерц поділився, що з вони з Трампом обговорювали російсько-українську війну. Йдеться про мирний план США.

«Я щойно обговорив план мирного врегулювання для України з Трампом під час приємної та конфіденційної телефонної розмови. Ми домовилися про наступні кроки на рівні радників», – йдеться у повідомленні.

Також німецький канцлер зазначив, що про результати переговорів з американським президентом поінформує європейських партнерів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку, передає «Главком».

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Також президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу заявив, що зараз один з найважчих моментів української історії. За його словами, наразі Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.