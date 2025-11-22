Головна Світ Політика
search button user button menu button

Канцлер Німеччини обговорив з Трампом мирний план щодо України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Канцлер Німеччини обговорив з Трампом мирний план щодо України
Канцлер Німеччини обговорив з Трампом мирний план щодо України
фото: АР

Німецький канцлер поінформує європейських партнерів про результати переговорів з американським президентом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Мерц назвав розмову «приємною». Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

Мерц поділився, що з вони з Трампом обговорювали російсько-українську війну. Йдеться про мирний план США.

«Я щойно обговорив план мирного врегулювання для України з Трампом під час приємної та конфіденційної телефонної розмови. Ми домовилися про наступні кроки на рівні радників», – йдеться у повідомленні.

Також німецький канцлер зазначив, що про результати переговорів з американським президентом поінформує європейських партнерів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку, передає «Главком».

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Також президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу заявив, що зараз один з найважчих моментів української історії. За його словами, наразі Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. 

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

Читайте також:

Теги: Фрідріх Мерц переговори Дональд Трамп перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Мені говорили, що він (Чанпен Чжао – «Главком») мав багато прихильників і що те, що він зробив, не є злочином
Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance
24 жовтня, 00:17
Трамп: Перше питання, яке я збираюся йому (Сі Цзіньпіню – «Главком») поставити, – це фентаніл
Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном контрабанду фентанілу через Венесуелу
24 жовтня, 03:31
Росіяни атакували Харків безпілотниками, поціливши у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі
Атака на садочок у Харкові переконала Трампа вдарити санкціями по Росії – CNN
24 жовтня, 11:09
Трамп: Я думаю, це буде найкрасивіший бальний зал у світі
Трамп може назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь
25 жовтня, 07:59
Трамп зустрінеться з президентом Сирії в Білому домі
Трамп проведе зустріч з президентом Сирії в Білому домі
5 листопада, 02:35
Пошкоджений багатоповерховий будинок у Дніпрі
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
8 листопада, 05:42
Трамп просить помилувати свого союзника Нетаньягу в Ізраїлі
Дональд Трамп просить президента Ізраїлю помилувати Нетаньягу
12 листопада, 15:35
Трамп інвестував великі суми в облігації компаній, що можуть виграти від його політики
Трамп інвестував великі суми в облігації компаній, що можуть виграти від його політики
16 листопада, 04:13
Трамп назвав Орбана «великим лідером»
Трамп назвав Орбана «великим лідером»
7 листопада, 20:34

Політика

Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Лукашенко помилував 31 українця
Лукашенко помилував 31 українця
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua