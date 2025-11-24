Це може зрівнятися з поступкою Гітлеру: Сенатор США висловився про мирний план Трампа

Ворнер: Зрештою, ми всі хочемо миру, але ми не хочемо миру, який винагороджує очільника Кремля Володимира Путіна

Сенатор-демократ від штату Вірджинія Марк Ворнер зазначив, що очевидно, мирний план США був розроблений виключно з урахуванням позиції Росії

Сенатор-демократ від штату Вірджинія Марк Ворнер різко розкритикував мирний план президента США Дональда Трампа, назвавши його «історично поганою угодою». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Заступник голови Комітету Сенату з питань розвідки порівняв можливе прийняття плану з поступкою, яку британський прем'єр-міністр Невілл Чемберлен зробив Адольфу Гітлеру перед початком Другої світової війни.

За словами Ворнера, цей документ передбачає «повну капітуляцію України».

«Очевидно, що цей план, принаймні спочатку, був розроблений виключно з урахуванням позиції Росії, без урахування позиції України», – зазначив сенатор.

Ворнер додав, що зараз адміністрація заявляє про врахування позиції Києва, але президент знову змінює свою думку щодо того, чи є пропозиція остаточною.

«Зрештою, ми всі хочемо миру, але ми не хочемо миру, який винагороджує очільника Кремля Володимира Путіна», – підсумував Марк Ворнер.

Як відомо, Сполучені Штати заявили про значний прогрес, досягнутий на переговорах у Женеві щодо плану припинення війни в Україні, проте сторонам не вдалося дійти згоди щодо надання Києву гарантій безпеки на тлі постійної російської загрози.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що низка питань, включаючи роль НАТО та безпекові гарантії для України, все ще потребують доопрацювання. Попри це, його команда змогла суттєво звузити коло невирішених пунктів у 28-пунктовому мирному плані, який просуває президент Дональд Трамп. Держсекретар висловив надію, що угоду вдасться узгодити до четверга, хоча припустив, що процес може затягнутися.

До слова, Білий дім опублікував заяву щодо зустрічі представників Сполучених Штатів та України в Женеві 23 листопада 2025 року, присвяченої мирній пропозиції США.

У повідомленні наголошується, що переговори були конструктивними, цілеспрямованими та шанобливими, що підтверджує спільне прагнення до справедливого і тривалого миру.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.