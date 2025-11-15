Трамп заявив, що США невдовзі проведуть ядерні випробування

«У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни»

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що США найближчим часом проведуть ядерні випробування. Про це він сказав на борту президентського літака під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і побудував частину, і я ненавидів це робити, але не було вибору, тому що вона є в інших», – сказав Трамп.

Водночас він назвав денуклеаризацію найкращим рішенням у сфері контролю над озброєннями.

«Главком» вже повідомляв, що високопосадовці США, які є відповідальними за ядерний арсенал країни, мають намір зустрітися з представниками Білого дому найближчими днями, аби переконати їх відмовитися від відновлення ядерних випробувань.

Раніше Трамп казав, що Сполучені Штати – єдина країна, яка не проводить ядерних випробувань, він зазначив, що США не хочуть бути єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань та доручив Пентагону розпочати тестування ядерної зброї.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує офіційних роз’яснень від Сполучених Штатів Америки після заяв президента Дональда Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань.

Як пише The Washington Post, ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, можуть підірвати його шанси на здобуття Нобелівської премії миру та спровокувати непотрібну ескалацію.