Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що США невдовзі проведуть ядерні випробування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що США невдовзі проведуть ядерні випробування
Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що США найближчим часом проведуть ядерні випробування
фото: Reuters

«У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни»

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що США найближчим часом проведуть ядерні випробування. Про це він сказав на борту президентського літака під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і побудував частину, і я ненавидів це робити, але не було вибору, тому що вона є в інших», – сказав Трамп.

Водночас він назвав денуклеаризацію найкращим рішенням у сфері контролю над озброєннями.

«Главком» вже повідомляв, що високопосадовці США, які є відповідальними за ядерний арсенал країни, мають намір зустрітися з представниками Білого дому найближчими днями, аби переконати їх відмовитися від відновлення ядерних випробувань.

Раніше Трамп казав, що Сполучені Штати – єдина країна, яка не проводить ядерних випробувань, він зазначив, що США не хочуть бути єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань та доручив Пентагону розпочати тестування ядерної зброї.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує офіційних роз’яснень від Сполучених Штатів Америки після заяв президента Дональда Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань.

Як пише The Washington Post, ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, можуть підірвати його шанси на здобуття Нобелівської премії миру та спровокувати непотрібну ескалацію.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Процес перемовин між США та Китаєм буде довгий
Дві новини після зустрічі Трампа і Сі: хороша і не дуже
31 жовтня, 13:02
Президент США пояснив, як швидко закінчити війну в Україні
Президент США пояснив, як швидко закінчити війну в Україні
17 жовтня, 21:35
Очікується, що Трамп та Путін проведуть зустріч у Будапешті вже у листопаді
Російське МЗС вийшло з заявою про зустріч Трампа з Путіним
20 жовтня, 00:41
Трамп та Зеленський провели зустріч у Білому домі
WP: Зеленський вислуховував нарікання Трампа про Нобелівську премію
21 жовтня, 03:50
Трамп у своєму рішенні аргументував необхідність направлення військ для захисту федеральних установ
Апеляційний суд США дозволив Трампу направити війська до Портленда
21 жовтня, 03:58
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Російське МЗС прокоментувало чутки про скасований саміт Трампа та Путіна
21 жовтня, 23:25
Американський лідер анонсував розмову з очільником Китаю
Трамп пообіцяв переконати Китай відмовитися від російської нафти
23 жовтня, 09:43
Зеленський: Бессент оперативно та ефективно вводить санкції проти РФ, бо так вирішив президент Трамп
Дмитрієв викрив себе. Зеленський розказав, як змінилося ставлення Білого дому до переговорника Путіна
28 жовтня, 11:59
Трамп зустрівся з Орбаном
Трамп запропонував зробити поблажку Угорщині за купівлю російської нафти
7 листопада, 21:17

Політика

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії – Кая Каллас
ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії – Кая Каллас
Стало відомо, американців підтримують військові удари по підозрюваних у наркоторгівлі без суду
Стало відомо, американців підтримують військові удари по підозрюваних у наркоторгівлі без суду
Трамп заявив, що США невдовзі проведуть ядерні випробування
Трамп заявив, що США невдовзі проведуть ядерні випробування
Трамп наказав розслідувати «зв'язки» Епштейна з одним з експрезидентів США
Трамп наказав розслідувати «зв'язки» Епштейна з одним з експрезидентів США
Логістична артерія Кремля. Розвідка здійснила диверсію на Транссибірській магістралі
Логістична артерія Кремля. Розвідка здійснила диверсію на Транссибірській магістралі
Скандал на кордоні з Литвою: Білорусь будує третій енергоблок АЕС
Скандал на кордоні з Литвою: Білорусь будує третій енергоблок АЕС

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua