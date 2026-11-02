«Містер вето»: Трамп озвучив план на випадок поразки республіканців

Заява стала одним із небагатьох випадків, коли президент відкрито допустив можливість втрати його партією контролю над Конгресом

Президент США оголосив, що блокуватиме законодавчі ініціативи демократів, а згодом розраховує домовитися з політичними опонентами

Президент США Дональд Трамп припустив, що в разі перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу стане «містером вето» і відхилятиме законопроєкти опозиції. Американський лідер вважає, що після кількох місяців протистояння демократи будуть змушені домовлятися з Білим домом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Про свою можливу тактику Трамп розповів в інтерв'ю ведучій Fox News Міранді Девайн. Фрагмент розмови вийшов в ефір 1 листопада – за два дні до проміжних виборів у США, призначених на 3 листопада.

«Якщо це станеться, гадаю, я стану містером вето. Я не дозволю їм цього зробити», – заявив американський президент.

скрин відео Fox News

Трамп пояснив, що спочатку відхилятиме законодавчі пропозиції, які надходитимуть від Конгресу з демократичною більшістю. Він розраховує, що після одного-двох місяців невдалих спроб провести свої ініціативи опоненти погодяться на переговори.

«Вони надсилатимуть пропозиції, а я накладатиму вето. Зрештою, після місяця-двох, коли всі пропозиції будуть відхилені, вони прийдуть і укладуть угоду», – сказав Трамп.

Як зазначає Bloomberg, ця заява стала одним із небагатьох випадків, коли президент відкрито допустив можливість втрати його партією контролю над Конгресом. Водночас Трамп висловив сподівання, що республіканцям вдасться зберегти більшість.

Чому Трамп допускає поразку республіканців

Заява американського президента пролунала на тлі складної виборчої кампанії для Республіканської партії. 3 листопада американці обиратимуть усіх 435 членів Палати представників і частину складу Сенату. Результати голосування визначать, яка політична сила контролюватиме Конгрес протягом наступних двох років.

За даними опитування Reuters/Ipsos, оприлюдненого 26 жовтня, серед імовірних учасників виборів 53% підтримували кандидатів від демократів, а 44% – від республіканців. Рівень схвалення діяльності Трампа на той момент становив 32%.



Перехід хоча б однієї палати Конгресу під контроль демократів може суттєво ускладнити реалізацію президентської програми. Опозиція отримає більше можливостей для парламентських розслідувань, виклику посадовців на слухання та контролю за діяльністю адміністрації.

Водночас президентське вето не є остаточним рішенням. Конгрес США має право подолати його, якщо відповідний законопроєкт повторно підтримають дві третини членів Палати представників і Сенату. Зібрати таку кількість голосів зазвичай складно, особливо за умов гострого партійного протистояння.

Білий дім готується працювати без підтримки Конгресу

Раніше Reuters із посиланням на посадовців адміністрації та обізнані джерела повідомило, що Білий дім уже готується до сценарію, за якого демократи отримають контроль над Конгресом. Адміністрація розглядає можливості просування президентського порядку денного без погодження із законодавцями, зокрема через розширене використання виконавчих повноважень.

За інформацією агентства, до підготовки залучені заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер, директор бюджетного управління Рассел Воут і юристи президентської адміністрації. Серед напрямів, які опрацьовують посадовці, – імміграційна політика, мита, житлове будівництво та федеральні видатки.

Нагадаємо, демократи вже розробляють законодавчі ініціативи, які мають посилити контроль Конгресу над президентом. Зокрема, йдеться про обмеження можливостей Трампа одноосібно ухвалювати кадрові та бюджетні рішення.