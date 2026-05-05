Республіканцям не перемогти. Білий дім почав готуватися до поразки на проміжних виборах

Юристи Білого дому провели закриті брифінги для адміністрації

Юридичний відділ Білого дому проводить закриті брифінги для посадовців адміністрації щодо підготовки до можливого посилення контролю з боку Конгресу у разі перемоги демократів на проміжних виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Washington Post.

За словами співрозмовників, брифінги включають роз’яснення механізмів парламентського контролю, а також рекомендації щодо роботи з Конгресом у разі зміни політичного балансу. Посадовців закликають обережніше ставитися до службового листування та готуватися до швидкого реагування на запити законодавців.

«Всім очевидно, що це дуже ймовірно», – сказав один із посадовців, маючи на увазі перспективу втрати республіканцями контролю принаймні над однією з палат Конгресу.

Як зазначають джерела, останні брифінги мали чіткий політичний підтекст і проходили на тлі зростання занепокоєння в Республіканській партії щодо результатів майбутніх виборів.

За оцінками частини співробітників адміністрації, такі заходи свідчать про підготовку до несприятливого сценарію, який може суттєво ускладнити роботу Білого дому після виборів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше неодноразово робив суперечливі заяви щодо можливості третього президентського терміну. Попри окремі натяки на зацікавленість у такому сценарії, він також публічно заявляв, що не планує залишатися на посаді після завершення другого терміну.

Водночас Конституція США чітко обмежує перебування однієї особи на посаді президента двома термінами. Відповідна норма була закріплена 22-ю поправкою після Другої світової війни і залишається чинною, що фактично унеможливлює реалізацію подібних політичних заяв без змін до Основного закону країни.