Скільки поляків виступають проти прийому українських біженців: результати опитування

Кількість противників прийому українських біженців у Польщі сягнула рекордного показника

Нині лише половина поляків підтримує подальший прийом українських біженців. Проти виступають 40%. Про це повідомляє nv.ua із покликанням на Польський національний офіс статистики CBOS.

«Це найнижчий показник із 2022 року, коли 94% поляків підтримували сусідів, що тікали від війни. Цифри залишалися вищими за 80% протягом усього 2022 року», – зазначається в публікації.

Водночас кількість противників прийому українських біженців у Польщі у 2022 році складала лише 3%. Утім, швидкість її зростання, попри те, що Польща має потребу в робочій силі, надзвичайно велика.

Нагадаємо, що очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський переконаний, що було б добре спрямовувати гроші, які українські біженці отримують у Німеччині, безпосередньо Україні. За його словами, «недобре, що існує фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті». Водночас жінки, на думку Сікорського, мали б працювати в Україні, платити податки й підтримувати економіку своєї країни.

До слова, поляків обурює поведінка деяких українських біженців у Польщі. Про це заявив очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Міністр, зокрема, прокоментував пропозицію міністра МЗС Владислава Сікорського позбавити соціальних пільг українських чоловіків призовного віку у Польщі. За його словами, таким чином можна створити різні методи повернення чоловіків в Україну, однак вони мають діяти не лише у Польщі.

Раніше глава МЗС Польщі зробив тривожне попередження для українських чоловіків за кордоном.