Президент назвав дві речі, яких бояться росіяни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент зробив заяву про Tomahawk
фото: Raytheon

Зеленський підкреслив, що виробники Tomahawk готові оперативно відреагувати на схвалення постачань

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде роботу зі Сполученими Штатами, американським лідером Дональдом Трампом та виробниками щодо постачання ракет Tomahawk. Про це він повідомив на брифінгу, на якому був присутній «Главком».

«Як я і казав, ми працюємо над цим питанням із партнерами – передусім зі США, з Білим домом і президентом. Окремо працюємо з виробниками. Ми говорили, що таке рішення (про постачання ракет, – «Главком») – окремий тиск на Росію, воно важливе для нас. Президент Трамп не сказав «ні», і різні інституції давали нам позитивні сигнали щодо цього рішення. Безумовно, остаточне рішення – за президентом США. Ми проговорювали з виробниками. У разі позитивного сигналу від президента Трампа вони з радістю передадуть або продадуть відповідні системи», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни бояться дві речі – санкції та ракети Tomahawk.

Нагадаємо, посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що Україна веде «позитивні» переговори зі Сполученими Штатами щодо купівлі ракет «Томагавк» та іншої зброї великої дальності.

Раніше повідомлялось, що Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні ракет великої дальності «Томагавк» після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне рішення про передачу має ухвалити американський президент. 

Згодом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає питання про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. 

До слова, аналітики ISW вважають, що погрози Кремля військовою відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk зі США є продовженням його давньої риторики, спрямованої на переконання Заходу в нібито неминучій перемозі Росії через її військову «перевагу».

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що «кожен союзник сам вирішує, який тип зброї він хоче поставити Україні». За його словами, Україна має право завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.

