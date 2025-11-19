Заява Японії про Тайвань спровокувала миттєву економічну відповідь Китаю

Китай заборонив імпорт японських морепродуктів на тлі напруги із Тайванем

Китай ввів повну заборону на імпорт японських морепродуктів. Приводом для офіційного рішення названо «побоювання щодо скидання в океан очищеної води з АЕС «Фукусіма», проте цей крок відбувається на тлі різкого загострення дипломатичної напруги між двома країнами через ситуацію довкола Тайваню. Про це пише «Главком» із посиланням на kyodonews.net.

Заборона була оголошена незабаром після того, як прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті заявила, що військовий напад Китаю на Тайвань може створити «ситуацію, яка загрожує виживанню» Японії. Така позиція, за її словами, може змусити Токіо скористатися правом на колективну самооборону.

Після цих висловлювань Пекін закликав своїх громадян утриматися від поїздок до Японії. Токіо у відповідь рекомендував японським громадянам у Китаї бути обережними. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін прокоментувала заборону, заявивши, що на тлі скандалу з висловлюваннями Такаїті в країні «все одно не буде попиту» на японські морепродукти.

Китайська влада використовує як офіційну причину заборони скидання в океан обробленої води з АЕС «Фукусіма-Даїчі», яка постраждала внаслідок аварії 2011 року. Імпорт морепродуктів був вперше заборонений Китаєм у серпні 2023 року, коли Японія розпочала скидання води. Китай частково відновив імпорт японських морепродуктів лише у червні 2025 року, але ввезення з 10 префектур, включаючи Фукусіму, залишалося під забороною. Нове рішення є повною забороною.

Нагадаємо, Міністерство оборони Китаю офіційно висловило протест Сполученим Штатам Америки. Причиною стала нещодавно схвалена Вашингтоном угода про продаж американської зброї Тайваню.