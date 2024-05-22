Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль оновив план наступу на Рафах, аби задовольнити вимоги США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ізраїль оновив план наступу на Рафах, аби задовольнити вимоги США
Сполучені Штати занепокоєні, що наступ Ізраїлю може призвести до великої кількості жертв серед цивільного населення
фото з відкритих джерел

США кілька місяців виступають проти великого військового наступу на Рафах

Ізраїль змінює плани військового наступу на місто Рафах на півдні Сектора Гази, аби задовольнити вимоги Сполучених Штатів. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена, повідомляє The Times of Israel.

США вже кілька місяців виступають проти великого військового наступу на Рафах, попереджаючи, що він може потенційно призвести до великої кількості жертв серед цивільного населення. Відповідаючи на запитання, чи може Ізраїль провести наступ, який задовольнить вимоги Сполучених Штатів, високопоставлений чиновник каже, що ізраїльтяни на правильному шляху до цього.

«Справедливо сказати, що ізраїльтяни оновили свої плани. Вони включили багато занепокоєнь, які ми висловили… Я повинен сказати, що після прибуття з Ізраїлю пару днів тому... досить зрозуміло, що ізраїльтяни серйозно ставляться до цих проблем», – повідомив він.

10 травня військовий кабінет Ізраїлю вирішив розширити операцію ЦАХАЛу в місті Рафах. Вже тоді розширення наступу планувалось обмеженим, аби не засмутити адміністрацію Байдена.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) хоче видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів руху ХАМАС Ях'ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії.

Заяви Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу є обурливими. Країна очікує, що лідери вільного світу засудять цей крок. Про це заявили президент Ізраїлю Іцхак Герцог і міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

До слова, Беньямін Нетаньягу заявив, що рішення прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана вимагати ордерів на арешт лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу.

Читайте також:

Теги: війна Ізраїль США наступ Сектор Гази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські артилеристи нарешті отримали снаряди, аби зупинити росіян
На фронті зменшується дефіцит снарядів – Reuters
Сьогодні, 05:59
Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України з міста
Сили оборони на 60% контролюють Вовчанськ – ОВА
20 травня, 14:13
Нині триває 817-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 20 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
20 травня, 08:01
62-річний Річард Слейман помер через два місяці після трансплантації
У США помер чоловік, якому вперше пересадили генетично модифіковану свинячу нирку
12 травня, 18:13
Грета Тунберг узяла участь у мітингу біля Мальме-Арени, де цьогоріч проходить фінал Євробачення
Поліція затримала Грету Тунберг біля місця проведення Євробачення (фото, відео)
12 травня, 00:59
О 05:30 ранку харківські школярі готуються до випускного
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові
11 травня, 19:16
8 травня Верховна Рада ухвалила нові законодавчі зміни, які дозволяють засудженим іти на фронт
Із в’язниці на фронт: Україна готова випустити 20 тис. засуджених. Розбір нового закону Війна і право
10 травня, 12:20
У Сумах пролунали вибухи під час тривоги
У Сумах пролунали вибухи під час тривоги
10 травня, 09:47
Лот для приватизації буде опубліковано в системі Prozorro.Продажі
Фонд держмайна збирається продати завод російського олігарха за понад 200 млн грн
6 травня, 16:34

Політика

Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
Ізраїль оновив план наступу на Рафах, аби задовольнити вимоги США
Ізраїль оновив план наступу на Рафах, аби задовольнити вимоги США
Канада запровадила чергові санкції щодо осіб та компаній з Росії
Канада запровадила чергові санкції щодо осіб та компаній з Росії
Ердоган зможе оголосити в Туреччині загальну мобілізацію
Ердоган зможе оголосити в Туреччині загальну мобілізацію
США вважають, що Росія запустила космічну зброю на шляху американського супутника
США вважають, що Росія запустила космічну зброю на шляху американського супутника
Міноборони Швеції повідомило, скільки часу потрібно НАТО, щоб озброїти Україну
Міноборони Швеції повідомило, скільки часу потрібно НАТО, щоб озброїти Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
ТЦК втратить каральну функцію? У Раді з’явився несподіваний законопроєкт
32K
Боєць батальйону «Свобода»: Київ переповнений людьми у військовій формі, які до війни не мають стосунку
14K
Окупанти взяли в полон жителів Вовчанська, які не виїхали з міста – Синєгубов
14K
Вулиці перетворилися на крижані річки: Польщею пронісся буревій з градом (фото, відео)
13K
У Росії пішли на дно два теплоходи (відео)
9158
Росія винесла вирок провідному вченому, який вивчав гіперзвук

Новини

Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
Вчора, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Вчора, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua