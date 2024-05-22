Ізраїль оновив план наступу на Рафах, аби задовольнити вимоги США

Сполучені Штати занепокоєні, що наступ Ізраїлю може призвести до великої кількості жертв серед цивільного населення

США кілька місяців виступають проти великого військового наступу на Рафах

Ізраїль змінює плани військового наступу на місто Рафах на півдні Сектора Гази, аби задовольнити вимоги Сполучених Штатів. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена, повідомляє The Times of Israel.

США вже кілька місяців виступають проти великого військового наступу на Рафах, попереджаючи, що він може потенційно призвести до великої кількості жертв серед цивільного населення. Відповідаючи на запитання, чи може Ізраїль провести наступ, який задовольнить вимоги Сполучених Штатів, високопоставлений чиновник каже, що ізраїльтяни на правильному шляху до цього.

«Справедливо сказати, що ізраїльтяни оновили свої плани. Вони включили багато занепокоєнь, які ми висловили… Я повинен сказати, що після прибуття з Ізраїлю пару днів тому... досить зрозуміло, що ізраїльтяни серйозно ставляться до цих проблем», – повідомив він.

10 травня військовий кабінет Ізраїлю вирішив розширити операцію ЦАХАЛу в місті Рафах. Вже тоді розширення наступу планувалось обмеженим, аби не засмутити адміністрацію Байдена.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) хоче видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів руху ХАМАС Ях'ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії.

Заяви Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу є обурливими. Країна очікує, що лідери вільного світу засудять цей крок. Про це заявили президент Ізраїлю Іцхак Герцог і міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

До слова, Беньямін Нетаньягу заявив, що рішення прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана вимагати ордерів на арешт лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу.