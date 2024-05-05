США вперше призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю – ЗМІ

Частина американців критикує Байдена за його допомогу Ізраїлю, оскільки вважає, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі

Причини цього рішення залишаються невідомими

США призупинили постачання зброї Ізраїлю, що викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді. Причин цього рішення вони не знають, Адміністрація президента Джо Байдена поки відмовилася від коментарів. Про це повідомляє Axios із посиланням на слова ізраїльських посадовців.

Рішення США викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді.

«Про цей крок адміністрації Джо Байдена стало відомо на тлі все більших розбіжностей між США та Ізраїлем щодо подальших бойових дій у секторі Гази, зокрема ймовірного вторгнення в місто Рафах на півдні, де перебувають понад мільйон палестинців», - пише Axios.

Частина американців критикує Байдена за його допомогу Ізраїлю, оскільки вважає, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі та вбиває цивільне населення, зокрема американською зброєю.

У лютому адміністрація президента США попросила Ізраїль надати гарантії того, що армія оборони Ізраїлю в Газі використовує зброю, виготовлену в США, відповідно до міжнародного права. У березні Ізраїль надав підписаний лист із гарантіями.

Водночас Конгрес США подвоїв фінансування на закупівлю та виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів для збільшення запасів країни, вичерпаних через поставки в Україну та Ізраїль.

До слова, високопоставлені чиновники офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу непублічно запропонували розділити контроль над територією сектору Гази групі країн, серед яких: Єгипет, Саудівська Аравія, ОАЕ та США. Про це пише NYT з посиланням на анонімних ізраїльських посадовців.

«Високопоставлені посадовці обмірковували великий план щодо післявоєнного устрою Гази, згідно з яким Ізраїль запропонував би розділити контроль над територією з альянсом арабських країн, включно з Єгипетом, Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами, а також США», – йдеться у повідомленні.