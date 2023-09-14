ISW розповів, чого боїться Путін боїться на тлі зміцнення відносин Росії та КНДР

Під час зустрічі з Путіним Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ

Путін, ймовірно, намагається нейтрально зобразити свою зустріч із Кімом, щоб збалансувати інтерес Росії у придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів

Ймовірно, президент Росії Володимир Путін боїться, що зміцнення відносин із Північною Кореєю можуть поставити під загрозу існуючі схеми ухилення РФ від санкцій. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Путін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 14 вересня на космодромі «Східний» в Амурській області Росії. Він охарактеризував цю зустріч як «продуктивну» і повідомив, що вони провели «відвертий обмін думками щодо ситуації в регіоні та двосторонніх відносинах».

Путін також повідомив, що Росія поки що дотримується обмежень щодо військово-технічної співпраці з Північною Кореєю, але вказав на існування «додаткових можливостей» в рамках поточних правил.

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Аналітики зазначають, що Путін, ймовірно, намагається нейтрально зобразити свою зустріч із Кімом, щоб збалансувати інтерес Росії у придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів із побоюваннями щодо ризику запровадження вторинних міжнародних санкцій проти РФ через потенційну торгівлю з Північною Кореєю.

Нагадаємо, Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін сьогодні завершили свою зустріч на космодромі «Східний». Путін і Кім оглянули декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз». Переговори північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та російського тирана Володимира Путіна у розширеному складі тривали понад годину, після них розпочалася розмова тет-а-тет.

Під час зустрічі північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, Держдепартамент США заявив, що Сполучені Штати «без вагань запровадять санкції», якщо зустріч президента Росії Володимира Путіна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина призведе до передачі зброї між двома країнами.