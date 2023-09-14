Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ISW розповів, чого боїться Путін боїться на тлі зміцнення відносин Росії та КНДР

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW розповів, чого боїться Путін боїться на тлі зміцнення відносин Росії та КНДР
Під час зустрічі з Путіним Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ
фото з відкритих джерел

Путін, ймовірно, намагається нейтрально зобразити свою зустріч із Кімом, щоб збалансувати інтерес Росії у придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів

Ймовірно, президент Росії Володимир Путін боїться, що зміцнення відносин із Північною Кореєю можуть поставити під загрозу існуючі схеми ухилення РФ від санкцій. Про це йдеться у звіті (ISW).

Путін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 14 вересня на космодромі «Східний» в Амурській області Росії. Він охарактеризував цю зустріч як «продуктивну» і повідомив, що вони провели «відвертий обмін думками щодо ситуації в регіоні та двосторонніх відносинах».

Путін також повідомив, що Росія поки що дотримується обмежень щодо військово-технічної співпраці з Північною Кореєю, але вказав на існування «додаткових можливостей» в рамках поточних правил.

Аналітики зазначають, що Путін, ймовірно, намагається нейтрально зобразити свою зустріч із Кімом, щоб збалансувати інтерес Росії у придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів із побоюваннями щодо ризику запровадження вторинних міжнародних санкцій проти РФ через потенційну торгівлю з Північною Кореєю.

Нагадаємо, Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін сьогодні завершили свою зустріч на космодромі «Східний». Путін і Кім оглянули декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз». Переговори північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та російського тирана Володимира Путіна у розширеному складі тривали понад годину, після них розпочалася розмова тет-а-тет.

Під час зустрічі північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, Держдепартамент США заявив, що Сполучені Штати «без вагань запровадять санкції», якщо зустріч президента Росії Володимира Путіна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина призведе до передачі зброї між двома країнами.  

Теги: росія санкції путін Північна Корея

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чубайс входив у найближче оточення Путіна
Ритуальне убивство умовного Чубайса
Вчора, 10:14
Делегація КНДР почала дезінфікувати стілець, де має сидіти диктатор Північної Кореї
Кім Чен Ин боїться Путіна? У мережі з'явилося курйозне відео
Вчора, 09:25
Бійці РДК здійснили рейд на Брянську область Росії
«Російський добровольчий корпус» повідомив деталі рейду на Брянщину
5 вересня, 00:32
У РФ стверджують, що в результаті атаки телевишка у Брянську ціла
У російському Брянську нова «бавовна»: під ударом телевежа
30 серпня, 08:00
Ян Петровський, або «Слов’ян» (він же Воїслав Торден), якого затримали у Фінляндії ще місяць тому
Російські неонацисти на контракті у Кремля
28 серпня, 17:30
Відмазки Путіна у справах Нємцова та Пригожина практично збігаються
Вбивство Пригожина. Путін викрив сам себе
27 серпня, 13:13
Одна з найбільших страхових груп світу виходить із Росії
Одна з найбільших страхових груп світу виходить із Росії
25 серпня, 08:40
Ракета влучила у чернігівський театр
Окупанти знищили драмтеатр у Чернігові: момент удару потрапив на відео
19 серпня, 12:55
Усіх співробітників посольства РФ, що залишають країну, доставили в аеропорт двома автобусами і кількома легковими автомобілями
Молдова видворила 45 дипломатів і робітників посольства РФ
14 серпня, 20:39

Соціум

ISW розповів, чого боїться Путін боїться на тлі зміцнення відносин Росії та КНДР
ISW розповів, чого боїться Путін боїться на тлі зміцнення відносин Росії та КНДР
Кількість загиблих внаслідок повені в Лівії перевищила 8 тисяч людей
Кількість загиблих внаслідок повені в Лівії перевищила 8 тисяч людей
Британія, Італія й Японія створять винищувач наступного покоління GCAP: подробиці проєкту
Британія, Італія й Японія створять винищувач наступного покоління GCAP: подробиці проєкту
США спільно з Литвою здійснили кібероперацію, пов'язану з російськими хакерами
США спільно з Литвою здійснили кібероперацію, пов'язану з російськими хакерами
Білий дім відреагував на розслідування щодо імпічменту Байдена
Білий дім відреагував на розслідування щодо імпічменту Байдена
США готові «без вагань» відреагувати, аби завадити передачі зброї між КНДР і Росією
США готові «без вагань» відреагувати, аби завадити передачі зброї між КНДР і Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
47K
Як закінчиться війна в Україні: Кім Чен Ин зробив шокуючу заяву
34K
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
22K
Повільний і наповнений алкоголем: що відомо про суперпотяг Кім Чен Ина
19K
Патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну
18K
Перекладач Кім Чен Ина курйозно обмовився на зустрічі з Путіним (відео)

Новини

Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51
Нардепка Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next
Вчора, 19:10
ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт
Вчора, 17:15
У Києві пройде панахида за загиблими журналістами
Вчора, 13:29
Нардеп дав оцінку підготовки підприємств до зими
Вчора, 11:09

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту