Молдова виходить із Договору про звичайні збройні сили Європи

Після остаточного затвердження законодавцями, рішення має схвалити президент країни

Парламент Молдови на сьогоднішньому засіданні схвалив у остаточному читанні зупинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламенту Молдови.

«Республіка Молдова припиняє дію Договору про звичайні збройні сили в Європі, підписаного в Парижі 19 листопада 1990 року, з можливістю надалі повернутися до його виконання», – йдеться у документі.

Рішення було ухвалене голосами 53 депутатів від Партії дії та солідарності.

Після остаточного затвердження законодавцями, рішення має схвалити президент країни. Воно набуде чинності через 150 днів після отримання повідомлення депозитарієм та державами – учасницями договору.

До відома, договір був підписаний у 1990 році та адаптований у 1997 році. Країни НАТО не ратифікували адаптовану версію цього документу, продовживши дотримуватися положень 1990 року, які містять норми звичайних озброєнь з розрахунку балансу між альянсом і нині розформованою Організацією Варшавського договору.

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі , він набув чинності 9 червня.

У пояснювальній записці зазначено, що метою договору було скорочення наявних звичайних наступальних озброєнь, які мали у своєму розпорядженні держави-члени НАТО і колишні країни Варшавського договору на момент його укладення, а потім підтримання їх на заданому рівні.

Зобов'язання стосуються п'яти категорій звичайних збройних сил: бойових танків, бойових броньованих машин, артилерії, бойових літаків і ударних вертольотів.