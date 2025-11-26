Молдова вручила ноту протесту російському послу через падіння безпілотника

Шість російських безпілотників залетіло на території Молдови уночі 25 листопада

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла та передало йому ноту протесту через порушення повітряного простору російськими дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням NewsMaker.

26 листопада призначеного посла Росії в Молдові Олега Озерова викликали до МЗС, де йому продемонстрували уламки безпілотника, що впав на півночі країни, та вручили ноту протесту через незаконний проліт шести дронів. Дипломати заявили, що дії РФ є недопустимими, становлять грубе порушення суверенітету Молдови та несуть пряму загрозу національній і регіональній безпеці.

Міністерство закликало Росію утримуватися від кроків, які можуть загрожувати безпеці держави, та суворо дотримуватися міжнародних норм. Також дипломатів РФ зобов’язали вжити заходів, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів.

Олег Озеров, своєю чергою, заявив, що ситуацію необхідно «ретельно з’ясувати», припустивши, що інцидент міг статися «під чужим прапором». Він також наголосив на відсутності значних руйнувань у селі Нижні Когурешти, де впав дрон, і висловив сумнів, що дрон міг долетіти туди, оскільки БпЛА із таким же серійним номером нібито помічали на Харківщині.

Нагадаємо, після масованої атаки РФ на Україну у Молдові було виявлено шість дронів, які без дозволу перетнули повітряний простір країни. Перший БпЛА був виявлений у напрямку населених пунктів Виноградівка – Вулканешти, після чого рухався у напрямку державного кордону з Румунією, в районі між населеними пунктами Колібаші, Кагульський район і Вадул-Лу-Ісак. Дрон перетинав повітряний простір на висоті приблизно 1500 метрів. Міністерство оборони негайно поінформувало відповідальні структури про випадок незаконного прольоту.

Згодом системи спостереження за повітряним простором, що належать Національній армії, зафіксували ще п'ять дронів, які перетинали повітряний простір населених пунктів Дондушень, Оргеїв, Бендер, Вад-Лу-Вода та Флорешть. Один з них впав на дах будинку в селі Кухурешті-де-Жо, Флорештський район.

До слова, президент Румунії Нікушор Дан назвав проліт дрона в румунському повітряному просторі «випадковістю».