Головна Світ Політика
search button user button menu button

Молдова вручила ноту протесту російському послу через падіння безпілотника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Молдова вручила ноту протесту російському послу через падіння безпілотника
Уламки російського безпілотника біля МЗС Молдови
фото: NewsMaker

Шість російських безпілотників залетіло на території Молдови уночі 25 листопада

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла та передало йому ноту протесту через порушення повітряного простору російськими дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням NewsMaker.

26 листопада призначеного посла Росії в Молдові Олега Озерова викликали до МЗС, де йому продемонстрували уламки безпілотника, що впав на півночі країни, та вручили ноту протесту через незаконний проліт шести дронів. Дипломати заявили, що дії РФ є недопустимими, становлять грубе порушення суверенітету Молдови та несуть пряму загрозу національній і регіональній безпеці.

Міністерство закликало Росію утримуватися від кроків, які можуть загрожувати безпеці держави, та суворо дотримуватися міжнародних норм. Також дипломатів РФ зобов’язали вжити заходів, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів.

Олег Озеров, своєю чергою, заявив, що ситуацію необхідно «ретельно з’ясувати», припустивши, що інцидент міг статися «під чужим прапором». Він також наголосив на відсутності значних руйнувань у селі Нижні Когурешти, де впав дрон, і висловив сумнів, що дрон міг долетіти туди, оскільки БпЛА із таким же серійним номером нібито помічали на Харківщині.

Нагадаємо, після масованої атаки РФ на Україну у Молдові було виявлено шість дронів, які без дозволу перетнули повітряний простір країни. Перший БпЛА був виявлений у напрямку населених пунктів Виноградівка – Вулканешти, після чого рухався у напрямку державного кордону з Румунією, в районі між населеними пунктами Колібаші, Кагульський район і Вадул-Лу-Ісак. Дрон перетинав повітряний простір на висоті приблизно 1500 метрів. Міністерство оборони негайно поінформувало відповідальні структури про випадок незаконного прольоту.

Згодом системи спостереження за повітряним простором, що належать Національній армії, зафіксували ще п'ять дронів, які перетинали повітряний простір населених пунктів Дондушень, Оргеїв, Бендер, Вад-Лу-Вода та Флорешть. Один з них впав на дах будинку в селі Кухурешті-де-Жо, Флорештський район.

До слова, президент Румунії Нікушор Дан назвав проліт дрона в румунському повітряному просторі «випадковістю».

Читайте також:

Теги: Молдова посол безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал підтримав пропозицію залучити для евакуації поранених військові гелікоптери
«Кіл зона» збільшилася до 20 км. Сирський провів нараду щодо евакуації поранених з поля бою
31 жовтня, 18:01
Майя Санду зазначила, що прискорення євроінтеграції є ключовим інструментом для протидії «гібридним спробам Москви втрутитися»
Санду закликала ЄС не допустити гальмування євроінтеграції Молдови
1 листопада, 15:05
Росіяни атакували місто Корюківку безпілотниками
На Чернігівщині поранено жінку та пошкоджено цивільну інфраструктуру
1 листопада, 10:06
Вітакер поділився світлинами зі своєї поїздки
Візит в Україну відкрив мені очі – посол США при НАТО
7 листопада, 04:25
Морські дрони атакували російське місто Туапсе
Шатдаун у США завершується, вибухи у Росії: головне за ніч
10 листопада, 05:17
Безпілотник працює вночі, стійкий до дії РЕБ і здатний літати на низьких висотах
Україна запустила в серійне виробництво дрон-перехоплювач «шахедів»
14 листопада, 17:44
Військові Нідерландів відкрили вогонь по невідомих безпілотниках, які протягом двох годин кружляли над військовим об’єктом
Нідерланди: військові дві години намагалися збити дрони біля авіабази, але безуспішно
22 листопада, 22:54
Румунський лідер заявив, що подібні «випадкові» інциденти останнім часом відбуваються в різних країнах Європи
Президент Румунії назвав заліт російських дронів «випадковістю»
Сьогодні, 18:35
Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Києві викрито схему привласнення 30 млн грн під виглядом закупівлі дронів
Вчора, 16:07

Політика

Фінляндія про умови миру: обмеження на ЗСУ мають бути дзеркальними для армії РФ
Фінляндія про умови миру: обмеження на ЗСУ мають бути дзеркальними для армії РФ
Як стався витік розмов Віткоффа: пояснення The Telegraph
Як стався витік розмов Віткоффа: пояснення The Telegraph
Україну схиляють до невигідної угоди – AP
Україну схиляють до невигідної угоди – AP
Молдова вручила ноту протесту російському послу через падіння безпілотника
Молдова вручила ноту протесту російському послу через падіння безпілотника
Боснія відмовила у посадці літаку з Сійярто на борту
Боснія відмовила у посадці літаку з Сійярто на борту
ЄС остаточно затвердив нові правила позбавлення безвізу для третіх країн
ЄС остаточно затвердив нові правила позбавлення безвізу для третіх країн

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua