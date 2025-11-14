Головна Техно Девайси
Україна запустила в серійне виробництво дрон-перехоплювач «шахедів»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна запустила в серійне виробництво дрон-перехоплювач «шахедів»
Безпілотник працює вночі, стійкий до дії РЕБ і здатний літати на низьких висотах
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Українську технологію передано трьом першим виробникам

Український дрон-перехоплювач «шахедів» запущено в серійне виробництво. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Технологію Octopus передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії. Безпілотник, ефективність якого підтверджена у бою, розроблений Збройними силами. Він працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

«Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба. Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, влітку президент Володимир Зеленський повідомив, що українські дрони-перехоплювачі почали працювати й збивати ворожі цілі. За його словами, йдеться про десятки успішних перехоплень.

Дрон-перехоплювач, або БпЛА-перехоплювач, – це різновид військових безпілотних літальних апаратів, головне завдання яких – знищення ворожих повітряних цілей у межах протиповітряної оборони. Зазвичай такими перехоплювачами є FPV-дрони, як квадрокоптери, так і апарати літакового типу.

Як повідомлялося, в України є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати ворожі «шахеди» на реактивних двигунах. Сили оборони намагаються вибудувати оптимальну систему захисту неба, яка дозволить ефективно справлятися з масованими атаками РФ.

До слова, російські війська вдосконалюють дрони-камікадзе, встановлюючи на них 16-канальні системи. Це дозволяє їм змінювати частоти сигналів і долати українські зони придушення. Теперішні «шахеди» значно відрізняються від тих, які були у 2023 році.

