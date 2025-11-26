Головна Світ Політика
Президент Румунії назвав заліт російських дронів «випадковістю»

Ростислав Вонс
Президент Румунії назвав заліт російських дронів «випадковістю»
Румунський лідер заявив, що подібні «випадкові» інциденти останнім часом відбуваються в різних країнах Європи
фото: Адміністрація президента Румунії

Нікушор Дан: «Усі ці дрони, які час від часу потрапляють на нашу територію, є випадковими»

Президент Румунії Нікушор Дан назвав «випадковістю» проліт дрона в румунському повітряному просторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi 24.

«Усі ці дрони, які час від часу потрапляють на нашу територію, є випадковими. Там, де ми можемо з точністю сказати, що йдеться про ворожі дії Росії, це кампанія дезінформації та маніпуляції, яка триває вже десять років. Це точно», – сказав він.

На запитання про те, чи турбує керівництво країни той факт, що дрон три години кружляв у небі Румунії і його не могли збити, Дан відповів, що подібні «випадкові» інциденти останнім часом відбуваються в різних країнах Європи.

«У різних аеропортах Європи це траплялося. Тож існують технічні проблеми. Я обговорював це питання з міністром і начальником Генштабу, і загалом ті пояснення, які я бачив публічно, відповідають дійсності», – розповів румунський президент.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада російські дрони залетіли у повітряний простір Румунії

До слова, президент Румунії Нікушор Дан заявив, що країна «скоріше не підтримує» введення безпольотної зони над Україною. В інтерв'ю телеканалу Antena 3 він зазначив, що хоча Румунія не виключає можливість перегляду цієї позиції в майбутньому, наразі рішення про створення такої зони не є доцільним.

Теги: Румунія Нікушор Дан безпілотник

