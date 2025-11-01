Головна Світ Політика
Санду закликала ЄС не допустити гальмування євроінтеграції Молдови

Майя Санду зазначила, що прискорення євроінтеграції є ключовим інструментом для протидії «гібридним спробам Москви втрутитися»
фото: Reuters

Президентка Молдови шукає «ясності» від Брюсселя, оскільки її країна опинилася під «перехресним вогнем» вето проти Києва

Президентка Молдови Майя Санду закликала Європейський Союз забезпечити «постійну взаємодію» та «чіткість» на шляху європейської інтеграції її країни. Заява зроблена на тлі побоювань, що процес вступу Молдови може бути уповільнений через позицію Угорщини щодо початку переговорів з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Майя Санду підкреслила, що Молдова, яка подала заявку на членство майже одночасно з Україною у 2022 році, «продемонструвала рішучість і виконала свої зобов’язання» з моменту офіційного початку переговорів у червні 2024 року.

«Зараз нам потрібна постійна залученість та чіткість з боку ЄС, щоб розширення залишалося стратегічним пріоритетом та підтримувалося для тих, хто виконує свої зобов’язання», – зазначила Майя Санду.

Молдова та Україна наразі нерозривно пов'язані у процесі вступу до ЄС і готові розпочати перший кластер переговорів «Основи» (який охоплює демократію, права людини, безпеку та судову систему).

ЄС досі утримувався від роз'єднання заявок двох країн, побоюючись, що це підірве позиції Києва. Однак це також може уповільнити процес для Кишинева, оскільки Угорщина продовжує накладати вето на прогрес України.

Санду заявила, що членство її країни «набуло глибшого значення» після повномасштабної війни в Україні. «Роками наш європейський шлях керувався надією на розвиток... Тепер це також шлях безпеки та стабільності. Молдова може вижити та консолідуватися як демократія лише у складі ЄС», – додала вона.

Європейська Комісія має високо оцінити зусилля Кишинева у своєму щорічному оцінюванні країн-кандидатів наступного вівторка. Крім того, ЄС консолідував підтримку, оголосивши про виділення до 1,9 мільярда євро фінансування на 2025–2027 роки в рамках нового Плану зростання Молдови.

Майя Санду також зазначила, що прискорення євроінтеграції є ключовим інструментом для протидії «гібридним спробам Москви втрутитися» у внутрішні справи Молдови.

Нагадаємо, новим прем'єром Молдови став Александру Мунтяну. Відповідний указ підписала президентка Майя Санду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Point.

Підписання документа відбулося після консультацій з партією PAS, на яких Олександр Мунтяну був офіційно висунутий кандидатом на посаду глави уряду.

