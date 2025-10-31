Головна Країна Події в Україні
«Кіл зона» збільшилася до 20 км. Сирський провів нараду щодо евакуації поранених з поля бою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Кіл зона» збільшилася до 20 км. Сирський провів нараду щодо евакуації поранених з поля бою
Генерал підтримав пропозицію залучити для евакуації поранених військові гелікоптери
фото: Facebook/Олександр Сирський

За словами головкома, концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає

Концентрація безпілотних засобів ураження ворога на фронті зростає, «кіл зона» збільшилася до 20 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Головком провів нараду щодо оперативного вирішення проблемних питань у військовій медицині та підвищення рівня медичного забезпечення ЗСУ. «Концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, «кіл зона» збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати», – каже він.

Сирський зазначив, що одним із рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з позиції. Головнокомандувач віддав необхідні розпорядження щодо поставки у війська нових наземних дронів та всебічного сприяння розвитку передової евакуації безпілотними роботизованими комплексами. «Їх має бути більше, вони мають бути надійнішими. НРК допомагають нашим воїнам перемагати Росію, перемагати смерть», – додав генерал.

Крім того, Сирський підтримав пропозицію залучити для прицільної евакуації відповідні військові гелікоптери, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою.

Нагадаємо, Міністерство оборони України нарощує темпи забезпечення ЗСУ. За останні три місяці українська армія отримала майже 100 тис. дронів через систему DOT-Chain Defence. Загальна сума вартості цих постачань склала 3,74 млрд грн.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області. Головком визнав, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації складна, але заяви російської пропаганди про нібито «блокування» Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності.

