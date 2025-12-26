Bloomberg: Нігерія готова до подальших спільних дій зі США після удару по терористам

Високопосадовці Нігерії повідомили, що координація дій між країнами вже налагоджена

Нігерія підтвердила готовність до поглиблення військової співпраці з Вашингтоном для боротьби з терористичними угрупованнями. Як повідомляє Bloomberg, така заява з’явилася після неочікуваної повітряної атаки США по об'єктах терористів на території Нігерії, що була здійснена на Різдво, пише «Главком».

Міністр закордонних справ країни Юсуф Туггар зазначив, що взаємодія зі Сполученими Штатами є тривалим процесом, який триває і зараз.

Водночас, високопосадовці Нігерії на умовах анонімності повідомили, що координація дій між країнами вже налагоджена, і найближчим часом можна очікувати на нові точкові удари американських сил по цілях бойовиків.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив про проведення масштабної військової операції на північному заході Нігерії.

За його словами, американська авіація завдала серію ударів по позиціях терористичного угруповання «Ісламська держава», яке він звинувачує в масових убивствах християнського населення країни.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що розглядає можливість військового втручання в Нігерію. Ці дії можуть бути спричинені нібито переслідуванням християн, про що він заявляв напередодні. При цьому американський лідер не виключив застосування як наземного вторгнення, так і авіаційних ударів.

Як повідомлялося, Нігерія рішуче відкинула можливість проведення Сполученими Штатами будь-якої односторонньої військової операції на своїй території. Ця заява стала відповіддю на погрози, висловлені очільником Білого дому Дональдом Трампом, який послався на переслідування християн у країні.

Представник нігерійського президента Даніель Бвала зазначив, що погроза Трампа ґрунтується на неперевірених фактах і є спробою чинити тиск.