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Молдова призупинила мовлення шести проросійських телеканалів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Молдова призупинила мовлення шести проросійських телеканалів
У Молдові шість телеканалів позбавили ліцензій на час дії надзвичайного стану
фото з відкритих джерел

Телеканали маніпулятивно висвітлювали інформацію, пов’язану з війною в Україні

Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови призупинила дію ліцензій шести телеканалів – TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova та RTR Moldova – на час дії надзвичайного стану.  Про це повідомляється на сайті уряду республіки. 

Як зазначено у відповідному документі, «на період дії надзвичайного стану припиняється дія ліцензії на мовлення телевізійних аудіовізуальних засобів масової інформації з метою захисту національного інформаційного простору та запобігання ризику дезінформації шляхом поширення хибної інформації або спроб маніпулювання громадською думкою».

Як зазначено, стосовно цих ЗМІ були «чисельні висновки зі звітів про моніторинг Ради з аудіовізуальних засобів щодо порушень Кодексу про аудіовізуальні медіа-послуги Республіки Молдова», було помічено «відсутність достовірної інформації у відображенні загальнодержавних подій, а також війни в Україні».

ЗМІ повідомляють, що усі ці телеканали пов’язані із засудженим у Молдові бізнесменом Іланом Шором, який переховується за кордоном і перебуває під санкціями США і Британії.

Прем’єр-міністр Наталія Гавриліце пояснила у фейбуці, що ці телеканали серйозно та неодноразово порушували Кодекс про аудіовізуальні послуги, «тенденційно та маніпулятивно» висвітлюючи події в Молдові та інформацію, пов’язану з війною в Україні.

Нагадаємо, президент Молдови Майя Санду заявила, що країна бореться з гібридною війною, у країні відзначаються спроби Москви дестабілізувати ситуацію в республіці.

Раніше повідомлялося, що Україна та Молдова домовилися про співпрацю щодо ППО.

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