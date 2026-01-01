Головна Світ Політика
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

фото: TASR

На думку міністра, Україна матиме проблеми з вступом до Європейського Союзу

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Teraz.

На думку міністра, Україна також матиме проблеми з вступом до Європейського Союзу. Група держав, що допомагає Україні, «коаліція охочих», на його думку, нічого не зробила. «Вона надіслала якогось солдата? Ні, не надіслала. Звичайно, що ні», – заявив Каліняк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що питання вступу України до НАТО належить виключно до компетенції країн-членів Альянсу та самої країни. Про це він повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри офіційно задекларований «незворотний шлях» України до Альянсу, кілька держав-членів на практиці виступають проти її членства. За словами генсека, для позитивного рішення щодо вступу необхідна одностайність усіх союзників, якої наразі немає. Серед країн, що не готові дати свою згоду, Рютте виокремив: Угорщину; Словаччину; Сполучені Штати.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників активізувати свої оборонні зусилля, щоб уникнути війни, розв'язаною Росією, яка може бути «настільки масштабною, як та, яку пережили наші діди та прадіди».

Теги: Словаччина НАТО

